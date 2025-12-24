Россияне все чаще выступают за мирные переговоры — опрос

Россиянин смотрит обращение Путина. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Поддержка действий России в войне против Украины среди россиян в последние месяцы начала заметно падать. Впрочем, даже несмотря на это, весомая доля россиян в опросе заявили, что они до сих пор за продолжение боевых действий.

Об этом говорится в опросе российских социологов "Левада-Центр".

Россияне стали чаще задумываться о мире

По результатам опроса, 73% респондентов заявили, что поддерживают действия Вооруженных сил РФ: из них 42% выразили безусловную поддержку, еще 31% — скорее поддерживают. В то же время по сравнению с маем 2025 года этот показатель уменьшился на 7%.

Результаты опроса. Фото: скриншот

Параллельно с этим растет доля тех, кто не одобряет военные действия России в Украине. Сейчас таких 18%: по 9% опрошенных заявили, что категорически не поддерживают или скорее не поддерживают действия армии. С мая этот показатель вырос на 5%, что свидетельствует о постепенном изменении общественных настроений.

Результаты опроса. Фото: скриншот

Примечательно, что самый высокий уровень поддержки войны фиксируется среди мужчин, людей старшего возраста, а также жителей малых и средних городов.

Также значительно более высокую поддержку демонстрируют те, кто положительно оценивает ситуацию в стране и деятельность действующего президента Владимира Путина, а также респонденты, которые считают телевидение основным и надежным источником информации.

Зато более низкий уровень поддержки войны был зафиксирован среди женщин, молодежи до 25 лет и жителей крупных городов. Особенно резко показатели падают среди тех, кто убежден, что страна движется по неправильному пути, а также среди граждан, которые не одобряют деятельность действующего президента — в этих группах поддержка действий ВС РФ существенно ниже средних значений.

Что россияне думают о помощи Трампа в мирных переговорах

Отдельно респондентов спрашивали о перспективах мирного урегулирования при посредничестве США. Половина опрошенных, а именно 51%, заявили, что не верят в успешность американских усилий по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. В то же время 28% респондентов считают, что такая попытка может завершиться результативно.

Больше всего в успех американского посредничества верят молодые люди до 25 лет, жители городов среднего размера и те, кто в целом положительно оценивает ситуацию в стране. Скепсис же преобладает среди людей старшего возраста, жителей Москвы и граждан, которые считают, что Россия движется по ложному пути.

Результаты опроса. Фото: скриншот

На этом фоне все больше россиян выступают за переход к мирным переговорам. Доля сторонников переговорного процесса за последние месяцы выросла до 66% опрошенных, что на 4% больше, чем в октябре 2025 года. Этот показатель повторяет максимальные значения, зафиксированные ранее в августе, и свидетельствует об усилении запроса на прекращение боевых действий.

Кто выступает за переговоры чаще всего

В то же время количество тех, кто считает необходимым продолжать войну, сократилось до 25%. Это наименьший показатель за весь период наблюдений и на 5% меньше, чем было зафиксировано осенью.

Идею мирных переговоров чаще всего поддерживают женщины, респонденты в возрасте до 40 лет, жители сельской местности и граждане с низким уровнем образования. Самые высокие показатели зафиксированы среди тех, кто негативно оценивает общий курс развития страны и не одобряет деятельность президента, а также среди респондентов, которые ориентируются на альтернативные источники информации.

Зато сторонниками продолжения боевых действий чаще являются мужчины, люди старшего возраста, жители Москвы, граждане с высшим образованием, а также те, кто считает, что страна движется в правильном направлении и положительно оценивает деятельность власти.

Напомним, тем временем в США провели опрос по оценке американцами политики Трампа. Оказалось, что даже ярые сторонники президента начали задумываться о правильности его политических решений.

