Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Поддержка войны в РФ падает — все больше россиян хотят переговоры

Поддержка войны в РФ падает — все больше россиян хотят переговоры

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 09:21
Россияне все чаще выступают за мирные переговоры — опрос
Россиянин смотрит обращение Путина. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Поддержка действий России в войне против Украины среди россиян в последние месяцы начала заметно падать. Впрочем, даже несмотря на это, весомая доля россиян в опросе заявили, что они до сих пор за продолжение боевых действий.

Об этом говорится в опросе российских социологов "Левада-Центр".

Реклама
Читайте также:

Россияне стали чаще задумываться о мире

По результатам опроса, 73% респондентов заявили, что поддерживают действия Вооруженных сил РФ: из них 42% выразили безусловную поддержку, еще 31% — скорее поддерживают. В то же время по сравнению с маем 2025 года этот показатель уменьшился на 7%.

null
Результаты опроса. Фото: скриншот

Параллельно с этим растет доля тех, кто не одобряет военные действия России в Украине. Сейчас таких 18%: по 9% опрошенных заявили, что категорически не поддерживают или скорее не поддерживают действия армии. С мая этот показатель вырос на 5%, что свидетельствует о постепенном изменении общественных настроений.

null
Результаты опроса. Фото: скриншот

Примечательно, что самый высокий уровень поддержки войны фиксируется среди мужчин, людей старшего возраста, а также жителей малых и средних городов.

Также значительно более высокую поддержку демонстрируют те, кто положительно оценивает ситуацию в стране и деятельность действующего президента Владимира Путина, а также респонденты, которые считают телевидение основным и надежным источником информации.

Зато более низкий уровень поддержки войны был зафиксирован среди женщин, молодежи до 25 лет и жителей крупных городов. Особенно резко показатели падают среди тех, кто убежден, что страна движется по неправильному пути, а также среди граждан, которые не одобряют деятельность действующего президента — в этих группах поддержка действий ВС РФ существенно ниже средних значений.

Что россияне думают о помощи Трампа в мирных переговорах

Отдельно респондентов спрашивали о перспективах мирного урегулирования при посредничестве США. Половина опрошенных, а именно 51%, заявили, что не верят в успешность американских усилий по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. В то же время 28% респондентов считают, что такая попытка может завершиться результативно.

Больше всего в успех американского посредничества верят молодые люди до 25 лет, жители городов среднего размера и те, кто в целом положительно оценивает ситуацию в стране. Скепсис же преобладает среди людей старшего возраста, жителей Москвы и граждан, которые считают, что Россия движется по ложному пути.

null
Результаты опроса. Фото: скриншот

На этом фоне все больше россиян выступают за переход к мирным переговорам. Доля сторонников переговорного процесса за последние месяцы выросла до 66% опрошенных, что на 4% больше, чем в октябре 2025 года. Этот показатель повторяет максимальные значения, зафиксированные ранее в августе, и свидетельствует об усилении запроса на прекращение боевых действий.

Кто выступает за переговоры чаще всего

В то же время количество тех, кто считает необходимым продолжать войну, сократилось до 25%. Это наименьший показатель за весь период наблюдений и на 5% меньше, чем было зафиксировано осенью.

Идею мирных переговоров чаще всего поддерживают женщины, респонденты в возрасте до 40 лет, жители сельской местности и граждане с низким уровнем образования. Самые высокие показатели зафиксированы среди тех, кто негативно оценивает общий курс развития страны и не одобряет деятельность президента, а также среди респондентов, которые ориентируются на альтернативные источники информации.

Зато сторонниками продолжения боевых действий чаще являются мужчины, люди старшего возраста, жители Москвы, граждане с высшим образованием, а также те, кто считает, что страна движется в правильном направлении и положительно оценивает деятельность власти.

Напомним, тем временем в США провели опрос по оценке американцами политики Трампа. Оказалось, что даже ярые сторонники президента начали задумываться о правильности его политических решений.

Между тем Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно мирного соглашения и работы делегации из США,

россияне опрос война в Украине Россия мирный план мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации