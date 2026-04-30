Українці відкривають для себе Буданова як людину: експерт

Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Політтехнолог і політичний експерт Олег Постернак в ефірі телеканалу "Київ 24" прокоментував резонанс навколо так званого "червоного записника" очільника Офісу президента Кирила Буданова, а також нещодавній матеріал видання "Бабель", присвячений його постаті. На думку експерта, сьогодні українське суспільство фактично відкриває для себе Буданова, передусім як людину, а також як політичного діяча.

Українці відкривають для себе Буданова

За словами експерта, досі для більшості українців Буданов залишався "утаємниченим розвідником, офіцером, Героєм", однак його людський образ і персональні риси залишалися маловідомими широкому загалу.

"Суспільство відкриває для себе Буданова, тому що це утаємничений розвідник, офіцер, Герой. Причому той, хто безпосередньо пірнає в море, командує загоном, бере участь у висадці в Криму тощо. За великим рахунком, українці не знають про Буданова як про людину, як про пересічного звичайного українця", — пояснює Постернак.

Саме тому, на його думку, зараз ми помічаємо певний набір комунікативних кроків, які доволі органічно вписуються в сучасні тренди. Маються на увазі освячення великоднього кошика разом із дружиною або велике інтерв'ю виданню "Бабель", з детальними біографічними та дуже цікавими подробицями.

Окрему увагу експерт звертає на феномен "червоного блокнота", який уже став вірусним у медіапросторі. На його переконання, цей образ є не випадковою деталлю, а потужним психологічним сигналом.

"Психологічно це сильний сигнал про те, що Буданов розуміє: є перелік людей, які працюють проти державності України. З високою ймовірністю можу сказати, що якщо цей перелік і почне поповнюватися людьми, то це стовідсотково вороги України й ті, хто намагається знищити державу в умовах важкого протистояння", — підкреслив він.

Постернак також припустив, що тема блокнота може стати основою для майбутніх інтерв'ю з Будановим. Журналісти спробують дізнатися більше про символізм цього меседжу та про те, кого саме може стосуватися цей список.

"Цей трюк зайшов — дійсно, він став вірусним, став певним комунікативним трендом, і його зараз активно обговорюють", — підсумував Постернак.

Як повідомляли Новини.LIVE, журналісти показали кабінет очільника Офісу президента Кирила Буданова. Увагу українців привернув неординарний блокнот посадовця. Йдеться про яскраво-червоний записник із провокаційним написом "Список під*расів-2026". Для тих, хто хоче купити такий аксесуар, є кілька доступних варіантів.

Також ми писали з посиланням на The Washington Post про те, що керівники оборонних відомств Заходу поділяють оцінку очільника Офісу президента Кирила Буданова щодо перебігу війни. Зокрема, йдеться про те, що Україна не просто вистояла під ударами Росії, а й змогла перехопити ініціативу через інтелектуальну перевагу.

Додамо, що політтехнолог Олег Постернак заявив про активну інтеграцію Кирила Буданова в політичне життя України. За словами політичного експерта, зараз очільник Офісу Президента проходить шлях від бойового офіцера до політичного менеджера.