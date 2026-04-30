Украинцы открывают для себя Буданова как человека: эксперт

Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Политтехнолог и политический эксперт Олег Постернак в эфире телеканала "Киев 24" прокомментировал резонанс вокруг так называемой "красной записной книжки" главы Офиса президента Кирилла Буданова, а также недавний материал издания "Бабель", посвященный его фигуре. По мнению эксперта, сегодня украинское общество фактически открывает для себя Буданова, прежде всего как человека, а также как политического деятеля.

Украинцы открывают для себя Буданова

По словам эксперта, до сих пор для большинства украинцев Буданов оставался "засекреченным разведчиком, офицером, Героем", однако его человеческий образ и персональные черты оставались малоизвестными широкой общественности.

"Общество открывает для себя Буданова, потому что это засекреченный разведчик, офицер, Герой. Причем тот, кто непосредственно ныряет в море, командует отрядом, участвует в высадке в Крыму и так далее. По большому счету, украинцы не знают о Буданове как о человеке, как о рядовом обычном украинце", — объясняет Постернак.

Именно поэтому, по его мнению, сейчас мы замечаем определенный набор коммуникативных шагов, которые довольно органично вписываются в современные тренды. Имеются в виду освящение пасхальной корзины вместе с женой или большое интервью изданию "Бабель", с подробными биографическими и очень интересными подробностями.

Отдельное внимание эксперт обращает на феномен "красного блокнота", который уже стал вирусным в медиапространстве. По его убеждению, этот образ является не случайной деталью, а мощным психологическим сигналом.

"Психологически это сильный сигнал о том, что Буданов понимает: есть перечень людей, которые работают против государственности Украины. С высокой вероятностью могу сказать, что если этот перечень и начнет пополняться людьми, то это стопроцентно враги Украины и те, кто пытается уничтожить государство в условиях тяжелого противостояния", — подчеркнул он.

Постернак также предположил, что тема блокнота может стать основой для будущих интервью с Будановым. Журналисты попытаются узнать больше о символизме этого месседжа и о том, кого именно может касаться этот список.

"Этот трюк зашел — действительно, он стал вирусным, стал определенным коммуникативным трендом, и его сейчас активно обсуждают", — подытожил Постернак.

Как сообщали Новини.LIVE, журналисты показали кабинет главы Офиса президента Кирилла Буданова. Внимание украинцев привлек необычный блокнот чиновника. Речь идет о ярко-красном блокноте с провокационной надписью "Список под*расов-2026". Для тех, кто хочет купить такой аксессуар, есть несколько доступных вариантов.

Также мы писали со ссылкой на The Washington Post о том, что руководители оборонных ведомств Запада разделяют оценку главы Офиса президента Кирилла Буданова относительно хода войны. В частности, речь идет о том, что Украина не просто выстояла под ударами России, но и смогла перехватить инициативу из-за интеллектуального превосходства.

Добавим, что политтехнолог Олег Постернак заявил об активной интеграции Кирилла Буданова в политическую жизнь Украины. По словам политического эксперта, сейчас глава Офиса Президента проходит путь от боевого офицера до политического менеджера.