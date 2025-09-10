Дрони РФ у Польщі — Україна запропонувала допомогу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Україна запропонувала польській стороні допомогу після того, як повітряний простір країни порушили російські дрони. Київ готовий навчати та тренувати дронові екіпажі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі Новини.LIVE 10 вересня.

Україна пропонує Польщі допомогу

Сибіга назвав порушення російськими дронами повітряного простору Польщі новою фазою агресії РФ. За словами міністра, це пряма ескалація та насміхання російського диктатора Володимира Путіна над всіма мирними планами і пропозиціями передусім американської сторони.

"Настав час діяти — недостатньо лише засуджень. Має бути чітка тверда реакція наших партнерів — як на двосторонньому рівні, так і в багатосторонніх форматах. Що це означає? Швидке рішення про збиття повітряних російських об'єктів над територією України. Ми вели про це мову з нашими сусідами, над територіями яких фіксували подібні випадки, чи падіння уламків, чи порушення повітряного простору", — наголосив очільник МЗС.

Він також акцентував на важливості нарощування спроможності України в системах ППО, зокрема, шляхом внеску союзників у побудову повітряного щита. А також на позбавленні РФ спроможностей виготовляти високоточну зброю.

Нагадаємо, раніше аналітики назвали кількість повітряних цілей РФ, які залітали в Польщу з початку війни. Попри подібні інциденти НАТО досі не вважає це нападом.

Зазначимо, востаннє дрони РФ порушили повітряний простір Польщі вночі 10 вересня.

За даними Defense Express, Росія, ймовірно, готувала дронові атаки на Польщу ще з липня цього року.