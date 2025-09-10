Видео
Украина предложила Польше помощь — детали от Сибиги

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 18:38
Дроны РФ в Польше — Украина предложила помощь
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Украина предложила польской стороне помощь после того, как воздушное пространство страны нарушили российские дроны. Киев готов обучать и тренировать дроновые экипажи.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии Новини.LIVE 10 сентября.

Читайте также:

Украина предлагает Польше помощь 

Сибига назвал нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши новой фазой агрессии РФ. По словам министра, это прямая эскалация и насмешка российского диктатора Владимира Путина над всеми мирными планами и предложениями прежде всего американской стороны.

"Пришло время действовать — недостаточно только осуждений. Должна быть четкая твердая реакция наших партнеров — как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. Что это означает? Быстрое решение о сбивании воздушных российских объектов над территорией Украины. Мы вели об этом речь с нашими соседями, над территориями которых фиксировали подобные случаи, или падение обломков, или нарушение воздушного пространства", — подчеркнул глава МИД.

Он также акцентировал на важности наращивания способности Украины в системах ПВО, в частности, путем вклада союзников в построение воздушного щита. А также на лишении РФ возможностей производить высокоточное оружие.

Напомним, ранее аналитики назвали количество воздушных целей РФ, которые залетали в Польшу с начала войны. Несмотря на подобные инциденты НАТО до сих пор не считает это нападением.

Отметим, последний раз дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши ночью 10 сентября.

По данным Defense Express, Россия, вероятно, готовила дроновые атаки на Польшу еще с июля этого года.

Польша военная помощь Украина дроны Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
