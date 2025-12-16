Виробництво зброї — Україна та Нідерланди вироблятимуть дрони

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Україна вітає кроки щодо спільного виробництва безпілотників разом із Нідерландами. Також Амстердам підтвердив для Києва фінансову підтримку.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступ у парламенті Нідерландів 16 грудня.

Спільне виробництво дронів України і Нідерландів

"Україна вітає кроки щодо спільного виробництва безпілотників разом із Нідерландами", — сказав Зеленський.

За його словами, Нідерланди також підтвердили фінансову підтримку України. На наступний рік передбачені 3,5 млрд євро, а ще додаткові 2 млрд євро Україна отримає вже в грудні.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Нідерланди профінансують закупівлю зброї у США для України. Додаткові кошти передадуть насамперед на посилення української протиповітряної оборони.

Також ми писали, що Нідерланди виділяють Україні ще 700 млн євро. Фінансова допомога буде спрямована на військову підтримку.