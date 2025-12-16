Відео
Головна Новини дня Україна вироблятиме дрони разом з Нідерландами

Україна вироблятиме дрони разом з Нідерландами

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:30
Виробництво зброї — Україна та Нідерланди вироблятимуть дрони
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Україна вітає кроки щодо спільного виробництва безпілотників разом із Нідерландами. Також Амстердам підтвердив для Києва фінансову підтримку. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступ у парламенті Нідерландів 16 грудня.

Читайте також:

Спільне виробництво дронів України і Нідерландів

"Україна вітає кроки щодо спільного виробництва безпілотників разом із Нідерландами", — сказав Зеленський.

За його словами, Нідерланди також підтвердили фінансову підтримку України. На наступний рік передбачені 3,5 млрд євро, а ще додаткові 2 млрд євро Україна отримає вже в грудні. 

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Нідерланди профінансують закупівлю зброї у США для України. Додаткові кошти передадуть насамперед на посилення української протиповітряної оборони.

Також ми писали, що Нідерланди виділяють Україні ще 700 млн євро. Фінансова допомога буде спрямована на військову підтримку.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
