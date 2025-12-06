Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Треба розвивати напрямки наземних дронів та ШІ — Буданов

Треба розвивати напрямки наземних дронів та ШІ — Буданов

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 14:32
Буданов наголосив на тому. що Україні треба розвивати напрямки наземних дронів та ШІ
Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Під час форуму "виСтоїмо" керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов висловився про українські повітряні, морські та наземні дрони. Також він наголосив на необхідності впровадження штучного інтелекту.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Дрони та ШІ: Буданов окреслив напрямки розвитку

Під час форуму "виСтоїмо" Буданова попросили назвати декілька найфективніших на сьогодні асиметричних рішень. Також його спитали про те, на які асиметричні рішення він би зробив б ставку протягом 6-12 місяців на наступний рік. І нарешті, його поросили підказали для українських виробників, що треба робити в першу чергу зараз.

"Я би зробив певний наголос на системах ситуаційного бізнесу. Це раз. Друге — впровадження штучного інтелекту в дронових системах", — відповів на запитання Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що необхідним є розвиток всіх трьох доменів наших дронів — повітряних, морських та наземних. Але він звернув увагу на те, що на відміну від що повітряних та морських дронів, які дійшли до серйозного рівня розвитку, ситуація з наземним дронами — інакша.

"Вони не роблять те, на що всі сподіваються на даному етапі. Тут треба працювати і всі розуміють, що поле для маневру, як то кажуть, тут дуже величезне", — наголосив Буданов.

Буданов повідомив про те, коли бойові дрони зможуть замінити людей на фронті — для цього потрібні інновації та використання ШІ.

Депутати ВР підтримали законопроєкти щодо пільгового ввезення безпілотників на територію України.

розвідка Кирило Буданов дрони морські дрони ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації