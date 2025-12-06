Буданов наголосив на тому. що Україні треба розвивати напрямки наземних дронів та ШІ

Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Під час форуму "виСтоїмо" керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов висловився про українські повітряні, морські та наземні дрони. Також він наголосив на необхідності впровадження штучного інтелекту.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Дрони та ШІ: Буданов окреслив напрямки розвитку

Під час форуму "виСтоїмо" Буданова попросили назвати декілька найфективніших на сьогодні асиметричних рішень. Також його спитали про те, на які асиметричні рішення він би зробив б ставку протягом 6-12 місяців на наступний рік. І нарешті, його поросили підказали для українських виробників, що треба робити в першу чергу зараз.

"Я би зробив певний наголос на системах ситуаційного бізнесу. Це раз. Друге — впровадження штучного інтелекту в дронових системах", — відповів на запитання Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що необхідним є розвиток всіх трьох доменів наших дронів — повітряних, морських та наземних. Але він звернув увагу на те, що на відміну від що повітряних та морських дронів, які дійшли до серйозного рівня розвитку, ситуація з наземним дронами — інакша.

"Вони не роблять те, на що всі сподіваються на даному етапі. Тут треба працювати і всі розуміють, що поле для маневру, як то кажуть, тут дуже величезне", — наголосив Буданов.

Буданов повідомив про те, коли бойові дрони зможуть замінити людей на фронті — для цього потрібні інновації та використання ШІ.

Депутати ВР підтримали законопроєкти щодо пільгового ввезення безпілотників на територію України.