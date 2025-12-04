Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пільги на ввезення безпілотників — яке рішення ухвалив парламент

Пільги на ввезення безпілотників — яке рішення ухвалив парламент

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 12:14
Чи можна розмитнити дрони за пільговою процедурою — яке рішення ухвалила Рада
Військовий з дроном. Фото: Армія Inform

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкти щодо пільгового ввезення безпілотників на територію України (№14169 та №14170). "За" проголосували 272 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 4 грудня.

Реклама
Читайте також:

Ввезення БпЛА до України — що зміниться

Ухвалені документи дадуть змогу ввозити комплектуючі для виробництва, ремонту та модернізації дронів за пільговим розмитненням. Таким чином є можливість зменшити собівартість модернізації безпілотних літальних апаратів, машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів оборонного призначення.

"Мета  здешевити виробництво, розблокувати ресурси оборонних підприємств і прискорити постачання сучасної техніки силам безпеки й оборони України", — раніше повідомляв очільник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також передбачається:

  • спрощення митних процедур для оборонних підприємств;
  • застосування пільг щодо техніки, що була втрачена або знищена під час випробувань чи бойового застосування.

"Ці зміни зменшують собівартість виробництва, знімають непотрібні бар’єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі й одразу вкладати ресурси у виробництво, а головне прискорюють постачання сучасних технологічних рішень нашим силам оборони", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни вперше збили дронами реактивні "Шахеди".

Також ми писали, який FPV-дрон найшвидший у світі.

Верховна Рада імпорт дрони виробництво безпілотник
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації