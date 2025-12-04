Чи можна розмитнити дрони за пільговою процедурою — яке рішення ухвалила Рада

Військовий з дроном. Фото: Армія Inform

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкти щодо пільгового ввезення безпілотників на територію України (№14169 та №14170). "За" проголосували 272 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 4 грудня.

Ухвалені документи дадуть змогу ввозити комплектуючі для виробництва, ремонту та модернізації дронів за пільговим розмитненням. Таким чином є можливість зменшити собівартість модернізації безпілотних літальних апаратів, машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів оборонного призначення.

"Мета — здешевити виробництво, розблокувати ресурси оборонних підприємств і прискорити постачання сучасної техніки силам безпеки й оборони України", — раніше повідомляв очільник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також передбачається:

спрощення митних процедур для оборонних підприємств;

застосування пільг щодо техніки, що була втрачена або знищена під час випробувань чи бойового застосування.

"Ці зміни зменшують собівартість виробництва, знімають непотрібні бар’єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі й одразу вкладати ресурси у виробництво, а головне — прискорюють постачання сучасних технологічних рішень нашим силам оборони", — додав Гетманцев.

