Чи можна розмитнити дрони за пільговою процедурою — яке рішення ухвалила Рада

Пільги на ввезення безпілотників — яке рішення ухвалив парламент
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкти щодо пільгового ввезення безпілотників на територію України (№14169 та №14170). "За" проголосували 272 нардепи.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 4 грудня.
Ввезення БпЛА до України — що зміниться
Ухвалені документи дадуть змогу ввозити комплектуючі для виробництва, ремонту та модернізації дронів за пільговим розмитненням. Таким чином є можливість зменшити собівартість модернізації безпілотних літальних апаратів, машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів оборонного призначення.
"Мета — здешевити виробництво, розблокувати ресурси оборонних підприємств і прискорити постачання сучасної техніки силам безпеки й оборони України", — раніше повідомляв очільник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Також передбачається:
- спрощення митних процедур для оборонних підприємств;
- застосування пільг щодо техніки, що була втрачена або знищена під час випробувань чи бойового застосування.
"Ці зміни зменшують собівартість виробництва, знімають непотрібні бар’єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі й одразу вкладати ресурси у виробництво, а головне — прискорюють постачання сучасних технологічних рішень нашим силам оборони", — додав Гетманцев.
Нагадаємо, нещодавно українські воїни вперше збили дронами реактивні "Шахеди".
Також ми писали, який FPV-дрон найшвидший у світі.
Читайте Новини.LIVE!