Головна Новини дня Воїни ЗСУ вперше збили реактивні Шахеди дронами Sting

Воїни ЗСУ вперше збили реактивні Шахеди дронами Sting

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 15:23
Українські Sting вперше збили кілька реактивних "Шахедів"
Військові ЗСУ з дронами Sting. Фото: Wild Hornets/Telegram

Українські оборонці вперше збили кілька реактивних "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів вітчизняного виробництва Sting, що стало важливою подією. Це перехоплення означає новий рівень можливостей української протиповітряної оборони.

Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко у неділю, 30 листопада.

Читайте також:

Бойовий успіх дронів Sting

Під час масованої нічної атаки українські оборонці вперше застосували вітчизняні дрони-перехоплювачі Sting проти реактивних Shahed, і кілька ворожих БпЛА було збито. Волонтер Сергій Стерненко розповів про успішне використання цих систем та наголосив на історичності моменту.

Воїни ЗСУ вперше збили реактивні Шахеди дронами Sting - фото 1
Допис Стерненко у Telegram. Фото: скриншот

"Трошки історичне досягнення! Сьогодні вночі наші воїни вперше дронами-перехоплювачами українського виробництва Sting збили декілька реактивних шахедів!", — написав Стерненко.

Виробник, українська фірма Wild Hornets, заявила, що її перехоплювач Sting досяг швидкості до до 300 кілометрів на годину у стабільному польоті — швидкість, яка, ймовірно, робить систему одним із найшвидших бойових безпілотників з видом від першої особи, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада українські сили ППО змогли перехопити велику частину запущених російських ракет та дронів.

Раніше ми також інформували, що фахівці наголошують: без прискореної модернізації систем РЕБ Україна ризикує втратити перевагу у війні дронів.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
