Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Воины ВСУ впервые сбили реактивные Шахеды дронами Sting

Воины ВСУ впервые сбили реактивные Шахеды дронами Sting

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 15:23
Украинские Sting впервые сбили несколько реактивных "Шахедов"
Военные ВСУ с дронами Sting. Фото: Wild Hornets/Telegram

Украинские оборонцы впервые сбили несколько реактивных "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков отечественного производства Sting, что стало важным событием. Этот перехват означает новый уровень возможностей украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко в воскресенье, 30 ноября.

Реклама
Читайте также:

Боевой успех дронов Sting

Во время массированной ночной атаки украинские оборонцы впервые применили отечественные дроны-перехватчики Sting против реактивных Shahed, и несколько вражеских БпЛА были сбиты. Волонтер Сергей Стерненко рассказал об успешном использовании этих систем и отметил историчность момента.

Воїни ЗСУ вперше збили реактивні Шахеди дронами Sting - фото 1
Сообщение Стерненко в Telegram. Фото: скриншот

"Немного историческое достижение! Сегодня ночью наши воины впервые дронами-перехватчиками украинского производства Sting сбили несколько реактивных шахедов!", — написал Стерненко.

Производитель, украинская фирма Wild Hornets, заявила, что ее перехватчик Sting достиг скорости до до 300 километров в час в стабильном полете — скорость, которая, вероятно, делает систему одним из самых быстрых боевых беспилотников с видом от первого лица, сообщает Bloomberg.

Напомним, что в ночь на 29 ноября украинские силы ПВО смогли перехватить большую часть запущенных российских ракет и дронов.

Ранее мы также информировали, что специалисты отмечают: без ускоренной модернизации систем РЭБ Украина рискует потерять преимущество в войне дронов.

Сергей Стерненко беспилотники дрон Шахид-136 дроны Шахед БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации