Украинские Sting впервые сбили несколько реактивных "Шахедов"

Военные ВСУ с дронами Sting. Фото: Wild Hornets/Telegram

Украинские оборонцы впервые сбили несколько реактивных "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков отечественного производства Sting, что стало важным событием. Этот перехват означает новый уровень возможностей украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко в воскресенье, 30 ноября.

Боевой успех дронов Sting

Во время массированной ночной атаки украинские оборонцы впервые применили отечественные дроны-перехватчики Sting против реактивных Shahed, и несколько вражеских БпЛА были сбиты. Волонтер Сергей Стерненко рассказал об успешном использовании этих систем и отметил историчность момента.

Сообщение Стерненко в Telegram. Фото: скриншот

"Немного историческое достижение! Сегодня ночью наши воины впервые дронами-перехватчиками украинского производства Sting сбили несколько реактивных шахедов!", — написал Стерненко.

Производитель, украинская фирма Wild Hornets, заявила, что ее перехватчик Sting достиг скорости до до 300 километров в час в стабильном полете — скорость, которая, вероятно, делает систему одним из самых быстрых боевых беспилотников с видом от первого лица, сообщает Bloomberg.

Напомним, что в ночь на 29 ноября украинские силы ПВО смогли перехватить большую часть запущенных российских ракет и дронов.

Ранее мы также информировали, что специалисты отмечают: без ускоренной модернизации систем РЭБ Украина рискует потерять преимущество в войне дронов.