Україна
Пільги на імпорт оборонних товарів — комітет ВР ухвалив рішення

Пільги на імпорт оборонних товарів — комітет ВР ухвалив рішення

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 12:42
Оновлено: 12:42
Комітет розглянув законопроєкти №14169 та №14170 щодо імпорту товарів для оборони — яке рішення ухвалили
Данило Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкти №14169 та №14170. Вони передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів, які розширюють систему пільг для виробників безпілотників.

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у середу, 12 листопада.

Читайте також:
Гетманцев
Допис Данила Гетманцева. Фото: скриншот

Про що законопроєкти

Ці законопроєкти у випадку ухвалення, дозволять ввозити комплектуючі не лише для виробництва й ремонту, а й для модернізації БПЛА. Вони спрощують митні процедури, врегульовують зміну цільового використання імпортованих товарів і передбачають пільги для техніки, втраченої або знищеної під час випробувань чи бойового застосування.

"Мета здешевити виробництво, розблокувати ресурси оборонних підприємств і прискорити постачання сучасної техніки силам безпеки й оборони України", — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, чи продовжить Рада пільги на електрокари.

Також ми писали, чи очікувати пільг на електрогенеруюче обладнання.

Верховна Рада податки Данило Гетманцев пільги комітети
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
