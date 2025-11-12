Комітет розглянув законопроєкти №14169 та №14170 щодо імпорту товарів для оборони — яке рішення ухвалили

Данило Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкти №14169 та №14170. Вони передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів, які розширюють систему пільг для виробників безпілотників.

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у середу, 12 листопада.

Допис Данила Гетманцева. Фото: скриншот

Про що законопроєкти

Ці законопроєкти у випадку ухвалення, дозволять ввозити комплектуючі не лише для виробництва й ремонту, а й для модернізації БПЛА. Вони спрощують митні процедури, врегульовують зміну цільового використання імпортованих товарів і передбачають пільги для техніки, втраченої або знищеної під час випробувань чи бойового застосування.

"Мета — здешевити виробництво, розблокувати ресурси оборонних підприємств і прискорити постачання сучасної техніки силам безпеки й оборони України", — зазначив Гетманцев.

