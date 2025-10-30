Чи є пільги на розмитнення генераторів у 2025 та 2026 році — яке рішення готує Рада

Генератор на вулиці. Фото: Reuters

Україна може продовжити пільги на ввезення електрогенеруючого обладнання ще на рік. Таке рішення мають намір обговорити найближчим часом у Верховній Раді.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у четвер, 30 жовтня.

Допис Данила Гетманцева. Фото: скриншот

Чому планують продовжити пільги на генератори

Зазначається, що це рішення зумовлене атакою Росію на енергетику України.

"На жаль, ворог не залишає нам іншого варіанту, ніж продовження пільг на ввезення електрогенеруючого обладнання ще на рік. Незабаром обговоримо на Комітеті обсяг пільг та товарні позиції", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Україні станом на зараз діють пільги на ввезення електрогенеруючого обладнання, які включають звільнення від митних платежів та ПДВ.

Ця пільга стосується генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Проте такий пільговий режим діє до 1 січня 2026 року або до припинення воєнного стану, якщо він настане раніше.

Нагадаємо, що у ніч на 30 жовтня Росія знову масовано атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України у багатьох область. Основною ціллю був захід країни.

Через це по всій Україні було запроваджено графіки відключень електроенергії.