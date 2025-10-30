Есть ли льготы на растаможку генераторов в 2025 и 2026 году Спешить ли с покупкой генератора — какое решение готовит Рада

Генератор на улице. Фото: Reuters

Украина может продлить льготы на ввоз электрогенерирующего оборудования еще на год. Такое решение намерены обсудить в ближайшее время в Верховной Раде.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в четверг, 30 октября.

Сообщение Даниила Гетманцева. Фото: скриншот

Почему планируют продлить льготы на генераторы

Отмечается, что это решение обусловлено атакой России на энергетику Украины.

"К сожалению, враг не оставляет нам другого варианта, чем продление льгот на ввоз электрогенерирующего оборудования еще на год. Вскоре обсудим на Комитете объем льгот и товарные позиции", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине по состоянию на сейчас действуют льготы на ввоз электрогенерирующего оборудования, которые включают освобождение от таможенных платежей и НДС.

Эта льгота касается генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры. Однако такой льготный режим действует до 1 января 2026 года или до прекращения военного положения, если оно наступит раньше.

Напомним, что в ночь на 30 октября Россия снова массированно атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины во многих областях. Основной целью был запад страны.

Поэтому по всей Украине были введены графики отключений электроэнергии.