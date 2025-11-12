Комитет рассмотрел законопроекты №14169 и №14170 по импорту товаров для обороны — какое решение приняли

Даниил Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроекты №14169 и №14170. Они предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые расширяют систему льгот для производителей беспилотников.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в среду, 12 ноября.

Сообщение Даниила Гетманцева. Фото: скриншот

О чем законопроекты

Эти законопроекты в случае принятия, позволят ввозить комплектующие не только для производства и ремонта, но и для модернизации БПЛА. Они упрощают таможенные процедуры, регулируют изменение целевого использования импортируемых товаров и предусматривают льготы для техники, утраченной или уничтоженной во время испытаний или боевого применения.

"Цель — удешевить производство, разблокировать ресурсы оборонных предприятий и ускорить поставки современной техники силам безопасности и обороны Украины", — отметил Гетманцев.

