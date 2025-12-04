Можно ли растаможить дроны по льготной процедуре — какое решение приняла Рада

Льготы на ввоз беспилотников — какое решение принял парламент
Верховная Рада поддержала за основу законопроекты о льготном ввозе беспилотников на территорию Украины (№14169 и №14170). "За" проголосовали 272 нардепа.
Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 4 декабря.
Ввоз БпЛА в Украину — что изменится
Принятые документы позволят ввозить комплектующие для производства, ремонта и модернизации дронов по льготной растаможке. Таким образом есть возможность уменьшить себестоимость модернизации беспилотных летательных аппаратов, машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения.
"Цель - удешевить производство, разблокировать ресурсы оборонных предприятий и ускорить поставки современной техники силам безопасности и обороны Украины", — ранее сообщал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Также предполагается:
- упрощение таможенных процедур для оборонных предприятий;
- применение льгот по технике, которая была потеряна или уничтожена во время испытаний или боевого применения.
"Эти изменения уменьшают себестоимость производства, снимают ненужные барьеры, позволяют предприятиям быстрее получать комплектующие и сразу вкладывать ресурсы в производство, а главное — ускоряют поставки современных технологических решений нашим силам обороны", — добавил Гетманцев.
