Главная Новости дня Льготы на ввоз беспилотников — какое решение принял парламент

Льготы на ввоз беспилотников — какое решение принял парламент

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 12:14
Можно ли растаможить дроны по льготной процедуре — какое решение приняла Рада
Военный с дроном. Фото: Армія Inform

Верховная Рада поддержала за основу законопроекты о льготном ввозе беспилотников на территорию Украины (№14169 и №14170). "За" проголосовали 272 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 4 декабря.

Читайте также:

Ввоз БпЛА в Украину — что изменится

Принятые документы позволят ввозить комплектующие для производства, ремонта и модернизации дронов по льготной растаможке. Таким образом есть возможность уменьшить себестоимость модернизации беспилотных летательных аппаратов, машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения.

"Цель - удешевить производство, разблокировать ресурсы оборонных предприятий и ускорить поставки современной техники силам безопасности и обороны Украины", — ранее сообщал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также предполагается:

  • упрощение таможенных процедур для оборонных предприятий;
  • применение льгот по технике, которая была потеряна или уничтожена во время испытаний или боевого применения.

"Эти изменения уменьшают себестоимость производства, снимают ненужные барьеры, позволяют предприятиям быстрее получать комплектующие и сразу вкладывать ресурсы в производство, а главное ускоряют поставки современных технологических решений нашим силам обороны", — добавил Гетманцев.

Напомним, недавно украинские воины впервые сбили дронами реактивные "Шахеды".

Также мы писали, какой FPV-дрон самый быстрый в мире.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
