Можно ли растаможить дроны по льготной процедуре — какое решение приняла Рада

Военный с дроном. Фото: Армія Inform

Верховная Рада поддержала за основу законопроекты о льготном ввозе беспилотников на территорию Украины (№14169 и №14170). "За" проголосовали 272 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 4 декабря.

Принятые документы позволят ввозить комплектующие для производства, ремонта и модернизации дронов по льготной растаможке. Таким образом есть возможность уменьшить себестоимость модернизации беспилотных летательных аппаратов, машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения.

"Цель - удешевить производство, разблокировать ресурсы оборонных предприятий и ускорить поставки современной техники силам безопасности и обороны Украины", — ранее сообщал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также предполагается:

упрощение таможенных процедур для оборонных предприятий;

применение льгот по технике, которая была потеряна или уничтожена во время испытаний или боевого применения.

"Эти изменения уменьшают себестоимость производства, снимают ненужные барьеры, позволяют предприятиям быстрее получать комплектующие и сразу вкладывать ресурсы в производство, а главное — ускоряют поставки современных технологических решений нашим силам обороны", — добавил Гетманцев.

