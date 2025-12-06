Буданов отметил, что Украине надо развивать направления наземных дронов и ИИ

Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Во время форума "выСтоим" руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов высказался об украинских воздушных, морских и наземных дронах. Также он отметил необходимость внедрения искусственного интеллекта.

Во время форума "выСтоим" Буданова попросили назвать несколько самых эффективных на сегодня асимметричных решений. Также его спросили о том, на какие асимметричные решения он бы сделал бы ставку в течение 6-12 месяцев на следующий год. И наконец, его попросили подсказать для украинских производителей, что надо делать в первую очередь сейчас.

"Я бы сделал определенный упор на системах ситуационного бизнеса. Это раз. Второе — внедрение искусственного интеллекта в дроновых системах", — ответил на вопрос Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что необходимо развитие всех трех доменов наших дронов — воздушных, морских и наземных. Но он обратил внимание на то, что в отличие от воздушных и морских дронов, которые дошли до серьезного уровня развития, ситуация с наземным дронами — иная.

"Они не делают то, на что все надеются на данном этапе. Здесь надо работать и все понимают, что поле для маневра, как говорится, здесь очень огромное", — подчеркнул Буданов.

Буданов сообщил о том, когда боевые дроны смогут заменить людей на фронте — для этого нужны инновации и использование ИИ.

