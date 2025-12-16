Производство оружия — Украина и Нидерланды будут производить дроны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Украина приветствует шаги по совместному производству беспилотников вместе с Нидерландами. Также Амстердам подтвердил для Киева финансовую поддержку.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов 16 декабря.

Совместное производство дронов Украины и Нидерландов

"Украина приветствует шаги по совместному производству беспилотников вместе с Нидерландами", — сказал Зеленский.

По его словам, Нидерланды также подтвердили финансовую поддержку Украины. На следующий год предусмотрены 3,5 млрд евро, а еще дополнительные 2 млрд евро Украина получит уже в декабре.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Нидерланды профинансируют закупку оружия в США для Украины. Дополнительные средства передадут прежде всего на усиление украинской противовоздушной обороны.

Также мы писали, что Нидерланды выделяют Украине еще 700 млн евро. Финансовая помощь будет направлена на военную поддержку.