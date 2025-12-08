Нидерланды направляют для Украины еще 700 млн евро — на что пойдут средства

Нидерланды выделяют Украине еще 700 млн евро — на что направят
Правительство Нидерландов перед тем, как уходить в отставку, одобрило важное решение относительно Украины. На военную помощь нашему государству направляют еще 700 миллионов евро.
Об этом сообщает издание NOS.
На что направят финансовую помощь от Нидерландов
Как сообщает издание, правительство Нидерландов одобрило выделение Украине дополнительных 700 миллионов евро в следующем году. Такое решение приняли, поскольку другие министерства не смогут потратить средства до конца этого года.
"Существовала угроза пробела в финансовой поддержке Украины со стороны Нидерландов в следующем году, поскольку деньги на 2026 год уже распределены в этом году. Премьер-министр Дик Схоф не хотел дополнять эту сумму, отложив решение до Весеннего меморандума следующего года", — отмечает издание.
Кабинет министров Нидерландов начал искать дополнительные средства в бюджете, чтобы выделить их Украине. Такая финансовая помощь будет направлена на военную поддержку. 700 миллионов евро обещают предоставить в ускоренном темпе, чтобы Украина смогла продолжить поставки военной техники в начале 2026 года.
Сколько денег Нидерланды уже выделили Украине
Издание добавляет, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Нидерланды предоставили нашему государству уже 13,5 миллиарда евро военной помощи. Кроме того, выделили около 3,5 миллиарда евро другой помощи.
