Нидерланды выделяют Украине еще 700 млн евро — на что направят

Нидерланды выделяют Украине еще 700 млн евро — на что направят

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 15:00
Нидерланды направляют для Украины еще 700 млн евро — на что пойдут средства
Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил. Фото: Reuters

Правительство Нидерландов перед тем, как уходить в отставку, одобрило важное решение относительно Украины. На военную помощь нашему государству направляют еще 700 миллионов евро.

Об этом сообщает издание NOS.

Читайте также:

На что направят финансовую помощь от Нидерландов

Как сообщает издание, правительство Нидерландов одобрило выделение Украине дополнительных 700 миллионов евро в следующем году. Такое решение приняли, поскольку другие министерства не смогут потратить средства до конца этого года.

"Существовала угроза пробела в финансовой поддержке Украины со стороны Нидерландов в следующем году, поскольку деньги на 2026 год уже распределены в этом году. Премьер-министр Дик Схоф не хотел дополнять эту сумму, отложив решение до Весеннего меморандума следующего года", — отмечает издание.

Кабинет министров Нидерландов начал искать дополнительные средства в бюджете, чтобы выделить их Украине. Такая финансовая помощь будет направлена на военную поддержку. 700 миллионов евро обещают предоставить в ускоренном темпе, чтобы Украина смогла продолжить поставки военной техники в начале 2026 года.

Сколько денег Нидерланды уже выделили Украине

Издание добавляет, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Нидерланды предоставили нашему государству уже 13,5 миллиарда евро военной помощи. Кроме того, выделили около 3,5 миллиарда евро другой помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что США выделит средства на помощь Украине. Они заложены в бюджете на 2026 год.

Также мы рассказывали о том, что Украина получит 1 миллиард долларов от пяти стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
