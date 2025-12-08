Видео
Главная Новости дня США выделят деньги на поддержку Украины — о какой сумме идет речь

США выделят деньги на поддержку Украины — о какой сумме идет речь

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 11:21
США выделят 800 млн долларов для Украины — что известно
Конгресс США. Фото: Reuters

Конгресс США представил оборонный законопроект на 2026 год. Он предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность и продолжение финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщают Reuters, Fox News и AOL.

Читайте также:

США выделят Украине 800 млн долларов

Как стало известно, новый законопроект предусматривает 901 млрд долларов США. Это на 8 млрд долларов больше, чем запрашивал президент Дональд Трамп в мае.

Кроме того, по информации Fox News, одним из ключевых пунктов законопроекта является сохранение помощи Украине. Документ продолжает финансирование Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности на уровне 400 млн долларов в год на 2026 и 2027 годы.

Кроме того, Конгресс обяжет Пентагон чаще отчитываться о взносах союзников в поддержку Киева и информировать о любых приостановках передачи Украине разведданных. По данным республиканских помощников, голосование в Палате представителей ожидается в ближайшие дни.

"Этот закон включает в себя важные положения, принятые Палатой представителей, которые гарантируют, что наши вооруженные силы останутся самыми смертоносными в мире и смогут сделать любого противника. Он будет способствовать реализации повестки дня Трампа, положив конец идеологии пробуждения в Пентагоне, обеспечив безопасность границ, оживив оборонно-промышленную базу и возродив военную этику", — подчеркнул спикер Палаты Майк Джонсон.

Напомним, недавно США представили обновленную Стратегию национальной безопасности. отдельным блоком в документе выделено участие Вашингтона в войне в Украине.

А также в МИД сообщили, что пять стран выделят Украине 1 млрд долларов по программе PURL.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
