Главная Новости дня Пять стран выделят 1 млрд долларов помощи через PURL, — Сибига

Пять стран выделят 1 млрд долларов помощи через PURL, — Сибига

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 19:58
PURL — пять стран выделят 1 млрд долларов дополнительной поддержки
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Yves Herman

Пять стран подтвердили выделение 1 млрд долларов дополнительной поддержки для Сил обороны через программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Еще два государства предоставляют дополнительную практическую помощь.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел 3 декабря.

Помощь Украине в рамках программы PURL

"Андрей Сибига по итогам министерского заседания Совета Украина-НАТО: пять стран подтвердили выделение 1 млрд долларов дополнительной поддержки для Сил обороны через программу PURL", — говорится в сообщении МИД.

null
Скриншот сообщения МИД

В то же время в правительствах стран сообщили, что о помощи объявили Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада. А Великобритания и Канада предоставят дополнительную практическую помощь.

Так, на сайте норвежского правительства рассказали, что Польша, Норвегия и Германия сегодня объявили о финансировании пакета оборонных материалов для Украины на сумму 500 миллионов долларов, поставляемых из Соединенных Штатов и в рамках инициативы США-НАТО PURL.

А в Минобороны Канады заявили, что министр национвльеои обороны Дэвид Макгинти объявил, что странаоплачивает пакет критически важных военных возможностей, полученных от США, согласно PURL НАТО в партнерстве с другими союзниками НАТО.

"Вклад Канады в этот пакет PURL составит 200 миллионов канадских долларов (143,4 млн долл. США). Он включает возможности, которые были специально определены Украиной как насущные потребности для поддержки ее обороны от войны России", — говорится в сообщении.

Что такое программа PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — инициатива США и НАТО, которая позволяет обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями благодаря финансированию поставок американского производства.

Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО. Таким образом можно ускорить закупку и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.

На сегодня в рамках PURL об участии заявили 17 государств-членов НАТО. Среди них:

  • Нидерланды,
  • Германия,
  • Канада,
  • Дания,
  • Норвегия,
  • Швеция,
  • Финляндия,
  • Эстония,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Исландия,
  • Бельгия,
  • Люксембург,
  • Словения,
  • Испания.

Напомним, Британия выделит Украине 10 млн фунтов стерлингов на восстановление энергетики.

Также мы писали, что Ирландия предоставила Украине новый пакет финансовой помощи на 125 млн евро.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
