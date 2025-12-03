PURL — пять стран выделят 1 млрд долларов дополнительной поддержки

Пять стран выделят 1 млрд долларов помощи через PURL, — Сибига
Пять стран подтвердили выделение 1 млрд долларов дополнительной поддержки для Сил обороны через программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Еще два государства предоставляют дополнительную практическую помощь.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел 3 декабря.
Помощь Украине в рамках программы PURL
"Андрей Сибига по итогам министерского заседания Совета Украина-НАТО: пять стран подтвердили выделение 1 млрд долларов дополнительной поддержки для Сил обороны через программу PURL", — говорится в сообщении МИД.
В то же время в правительствах стран сообщили, что о помощи объявили Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада. А Великобритания и Канада предоставят дополнительную практическую помощь.
Так, на сайте норвежского правительства рассказали, что Польша, Норвегия и Германия сегодня объявили о финансировании пакета оборонных материалов для Украины на сумму 500 миллионов долларов, поставляемых из Соединенных Штатов и в рамках инициативы США-НАТО PURL.
А в Минобороны Канады заявили, что министр национвльеои обороны Дэвид Макгинти объявил, что странаоплачивает пакет критически важных военных возможностей, полученных от США, согласно PURL НАТО в партнерстве с другими союзниками НАТО.
"Вклад Канады в этот пакет PURL составит 200 миллионов канадских долларов (143,4 млн долл. США). Он включает возможности, которые были специально определены Украиной как насущные потребности для поддержки ее обороны от войны России", — говорится в сообщении.
Что такое программа PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — инициатива США и НАТО, которая позволяет обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями благодаря финансированию поставок американского производства.
Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО. Таким образом можно ускорить закупку и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.
На сегодня в рамках PURL об участии заявили 17 государств-членов НАТО. Среди них:
- Нидерланды,
- Германия,
- Канада,
- Дания,
- Норвегия,
- Швеция,
- Финляндия,
- Эстония,
- Латвия,
- Литва,
- Исландия,
- Бельгия,
- Люксембург,
- Словения,
- Испания.
