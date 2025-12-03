Британия выделит Украине еще 10 млн фунтов - куда пойдут средства

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Великобритания предоставит Украине дополнительные 10 млн фунтов стерлингов на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была разрушена атаками России. Там отметили, что Владимир Путин хочет продолжать эскалацию.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает "Европейской правды".

Реклама

Читайте также:

Финансовая помощь от Британии

"Сегодня я объявляю о дополнительных 10 миллионах фунтов стерлингов от Соединенного Королевства для поддержки ремонтов энергетической инфраструктуры в Украине", — заявила Купер перед началом министерской встречи НАТО.

Она подчеркнула, что несмотря на все мирные усилия США и Украины, российский диктор Владимир Путин хочет дальнейшего продолжения войны.

Министр напомнила, что в течение выходных видела массированные удары по Украине, которые привели к отключению электроэнергии для сотен тысяч людей. По ее словам, Великобритания продолжит помогать нашему государству.

"В то время, как президент Путин стремится выключить свет и погрузить Украину в темноту, мы будем продолжать работать над тем, чтобы снова включить свет. Мы будем продолжать демонстрировать нашу поддержку украинскому народу, суверенитету Украины и справедливому и длительному миру, в центре которого — безопасность Европы и безопасность НАТО", — сказала Иветт Купер.

Напомним, ранее Марко Рубио ответил, смогут ли США финансировать Украину. По его словам, это нереалистично.

Также мы писали, что Ирландия предоставила Украине новый пакет финансовой помощи. Часть средств пойдет на нелетальную военную помощь, другая — на поддержку энергосистемы.