Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Британия выделит Украине деньги на восстановление энергетики

Британия выделит Украине деньги на восстановление энергетики

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 17:15
Британия выделит Украине еще 10 млн фунтов - куда пойдут средства
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Великобритания предоставит Украине дополнительные 10 млн фунтов стерлингов на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была разрушена атаками России. Там отметили, что Владимир Путин хочет продолжать эскалацию.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает "Европейской правды".

Реклама
Читайте также:

Финансовая помощь от Британии

"Сегодня я объявляю о дополнительных 10 миллионах фунтов стерлингов от Соединенного Королевства для поддержки ремонтов энергетической инфраструктуры в Украине", — заявила Купер перед началом министерской встречи НАТО.

Она подчеркнула, что несмотря на все мирные усилия США и Украины, российский диктор Владимир Путин хочет дальнейшего продолжения войны.

Министр напомнила, что в течение выходных видела массированные удары по Украине, которые привели к отключению электроэнергии для сотен тысяч людей. По ее словам, Великобритания продолжит помогать нашему государству.

"В то время, как президент Путин стремится выключить свет и погрузить Украину в темноту, мы будем продолжать работать над тем, чтобы снова включить свет. Мы будем продолжать демонстрировать нашу поддержку украинскому народу, суверенитету Украины и справедливому и длительному миру, в центре которого — безопасность Европы и безопасность НАТО", — сказала Иветт Купер.

Напомним, ранее Марко Рубио ответил, смогут ли США финансировать Украину. По его словам, это нереалистично.

Также мы писали, что Ирландия предоставила Украине новый пакет финансовой помощи. Часть средств пойдет на нелетальную военную помощь, другая — на поддержку энергосистемы.

деньги Великобритания помощь война в Украине энергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации