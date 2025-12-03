Рубио заявил, что США не смогут бесконечно финансировать Украину

Марко Рубио и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не смогут бесконечно финансово поддерживать Украину. По его словам, это нереалистично.

Об этом чиновник сказал в интервью Fox News в ночь на 3 декабря.

Что сказал Рубио о финансировании Украины

"У некоторых людей есть идея, что наша политика должна заключаться в том, чтобы бесконечно финансировать Украину, сколько бы не продолжалась война. Это нереалистично. Это не соотносится с реальностью. Так не будет. Мы давно об этом говорим", — сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что США не могут поддерживать такие масштабы (вероятно, речь о финансовой помощи для продолжения войны). В то же время он считает нереалистичным, чтобы Россия продолжала войну еще 4-5 лет.

Госсекретарь отметил, что глядя на бумагу, он бы подумал, что Россия смела бы Украину за три недели. Причем даже "президент однажды сказал" "вау". Но на деле ВСУ отбили россиян.

"Люди забывают... что в какой-то момент этой войны Россия контролировала намного больше территории Украины, чем сейчас. Если посмотреть на карту марта-апреля после вторжения и сравнить ее с картой сейчас — украинцы отбросили россиян сильно назад", — заявил Рубио.

Чиновник добавил, что Украина уже добилась многого за счет своей храбрости и смелости. Но на данный момент — война превратилась в войну на истощение.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты больше финансово не причастны к войне в Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что он пытается "положить конец украинскому кризису".

Также он заявил, что страны Европы по полной стоимости покупают оружие у США, чтобы передать Украине.