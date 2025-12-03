Відео
Головна Новини дня Рубіо сказав, чи зможуть США фінансувати Україну

Рубіо сказав, чи зможуть США фінансувати Україну

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 07:14
Рубіо заявив, що США не зможуть нескінченно фінансувати Україну
Марко Рубіо і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не зможуть нескінченно фінансово підтримувати Україну. За його словами, це нереалістично.

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Fox News у ніч на 3 грудня.

Читайте також:

Що сказав Рубіо про фінансування України

"У деяких людей є ідея, що наша політика має полягати в тому, щоб нескінченно фінансувати Україну, скільки б не тривала війна. Це нереалістично. Це не співвідноситься з реальністю. Так не буде. Ми давно про це говоримо", — сказав держсекретар.

Рубіо додав, що США не можуть підтримувати такі масштаби (ймовірно, йдеться про фінансову допомогу для продовження війни). Водночас він вважає нереалістичним, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років.

Держсекретар зазначив, що дивлячись на папір, він би подумав, що Росія змела б Україну за три тижні. Причому навіть "президент одного разу сказав" "вау". Але на ділі ЗСУ відбили росіян.

"Люди забувають... що в якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше території України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня-квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз — українці відкинули росіян сильно назад", — заявив Рубіо.

Чиновник додав, що Україна вже домоглася багато чого завдяки своїй хоробрості та сміливості. Але на даний момент — війна перетворилася на війну на виснаження.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати більше фінансово не причетні до війни в Україні. Глава Білого дому наголосив, що він намагається "покласти край українській кризі".

Також він заявив, що країни Європи за повною вартістю купують зброю у США, щоб передати Україні.

США фінансова допомога війна в Україні Росія Марко Рубіо підтримка
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
