Рубіо заявив, що США не зможуть нескінченно фінансувати Україну

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не зможуть нескінченно фінансово підтримувати Україну. За його словами, це нереалістично.

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Fox News у ніч на 3 грудня.

Що сказав Рубіо про фінансування України

"У деяких людей є ідея, що наша політика має полягати в тому, щоб нескінченно фінансувати Україну, скільки б не тривала війна. Це нереалістично. Це не співвідноситься з реальністю. Так не буде. Ми давно про це говоримо", — сказав держсекретар.

Рубіо додав, що США не можуть підтримувати такі масштаби (ймовірно, йдеться про фінансову допомогу для продовження війни). Водночас він вважає нереалістичним, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років.

Держсекретар зазначив, що дивлячись на папір, він би подумав, що Росія змела б Україну за три тижні. Причому навіть "президент одного разу сказав" "вау". Але на ділі ЗСУ відбили росіян.

"Люди забувають... що в якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше території України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня-квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз — українці відкинули росіян сильно назад", — заявив Рубіо.

Чиновник додав, що Україна вже домоглася багато чого завдяки своїй хоробрості та сміливості. Але на даний момент — війна перетворилася на війну на виснаження.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати більше фінансово не причетні до війни в Україні. Глава Білого дому наголосив, що він намагається "покласти край українській кризі".

Також він заявив, що країни Європи за повною вартістю купують зброю у США, щоб передати Україні.