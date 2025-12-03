Відео
Британія виділить Україні гроші на відновлення енергетики

Британія виділить Україні гроші на відновлення енергетики

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 17:15
Британія виділить Україні ще 10 млн фунтів — куди підуть кошти
Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Велика Британія надасть Україні додаткові 10 млн фунтів стерлінгів на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була зруйнована атаками Росії. Там наголосили, що Володимир Путін хоче продовжувати ескалацію.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, передає "Європейської правди"

Читайте також:

Фінансова допомога від Британії

"Сьогодні я оголошую про додаткові 10 мільйонів фунтів стерлінгів від Сполученого Королівства для підтримки ремонтів енергетичної інфраструктури в Україні", — заявила Купер перед початком міністерської зустрічі НАТО.

Вона наголосила, що попри усі мирні зусилля США та України, російський диктор Володимир Путін й надалі хоче продовження війни. 

Міністерка нагадала, що упродовж вихідних бачила масовані удари по Україні, які призвели до відключення електроенергії для сотень тисяч людей. За її словами, Британія продовжить допомогати нашій державі. 

"У той час, як президент Путін прагне вимкнути світло й занурити Україну в темряву, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову увімкнути світло. Ми продовжуватимемо демонструвати нашу підтримку українському народу, суверенітету України та справедливому й тривалому миру, у центрі якого — безпека Європи та безпека НАТО", — сказала Іветт Купер.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо відповів, чи зможуть США фінансувати Україну. За його словами, це нереалістично.

Також ми писали, що Ірландія надала Україні новий пакет фінансової допомоги. Частина коштів піде на нелетальну військову допомогу, інша — на підтримку енергосистеми. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
