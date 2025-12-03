PURL — п'ять країн виділять 1 млрд доларів додаткової підтримки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Yves Herman

П’ять країн підтвердили виділення 1 млрд доларів додаткової підтримки для Сил оборони через програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Ще дві держави надають додаткову практичну допомогу.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ 3 грудня.

Реклама

Читайте також:

Допомога Україні в межах програми PURL

"Андрій Сибіга за підсумками міністерського засідання Ради Україна-НАТО: п’ять країн підтвердили виділення 1 млрд доларів додаткової підтримки для Сил оборони через програму PURL", — йдеться у повідомленні МЗС.

Скриншот допису МЗС

Водночас в урядах країн повідомили, що про допомогу оголосили Норвегія, Німеччина, Польща, Нідерланди та Канада. А Велика Британія та Канада нададуть додаткову практичну допомогу.

Так, на сайті норвезького уряду розповіли, що Польща, Норвегія та Німеччина сьогодні оголосили про фінансування пакета оборонних матеріалів для України на суму 500 мільйонів доларів, що постачаються зі Сполучених Штатів та в межах ініціативи США-НАТО PURL.

А в Міноборони Канади заявили, що міністр націонвльеої оборони Девід Макгінті оголосив, що країнаоплачує пакет критично важливих військових спроможностей, отриманих від США, згідно з PURL НАТО у партнерстві з іншими союзниками НАТО.

"Внесок Канади до цього пакету PURL становитиме 200 мільйонів канадських доларів (143,4 млн дол. США). Він включає можливості, які були спеціально визначені Україною як нагальні потреби для підтримки її оборони від війни Росії", — йдеться у повідомленні.

Що таке програма PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — ініціатива США і НАТО, яка дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями завдяки фінансуванню постачань американського виробництва.

Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО. Таким чином можна пришвидшити закупівлю та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.

Станом на сьогодні в межах PURL про участь заявили 17 держав-членів НАТО. Серед них:

Нідерланди,

Німеччина,

Канада,

Данія,

Норвегія,

Швеція,

Фінляндія,

Естонія,

Латвія,

Литва,

Ісландія,

Бельгія,

Люксембург,

Словенія,

Іспанія.

Нагадаємо, Британія виділить Україні 10 млн фунтів стерлінгів на відновлення енергетики.

Також ми писали, що Ірландія надала Україні новий пакет фінансової допомоги на 125 млн євро.