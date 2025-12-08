США виділять 800 млн доларів для України — що відомо

Конгрес США. Фото: Reuters

Конгрес США представив оборонний законопроєкт на 2026 рік. Він передбачає рекордні витрати на національну безпеку та продовження фінансової підтримки України.

Як стало відомо, новий законопроєкт передбачає 901 млрд доларів США. Це на 8 млрд доларів більше, ніж запитував президент Дональд Трамп у травні.

Крім того, за інформацією Fox News, одним із ключових пунктів законопроєкту є збереження допомоги Україні. Документ продовжує фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки на рівні 400 млн доларів на рік на 2026 і 2027 роки.

Крім того, Конгрес зобов'яже Пентагон частіше звітувати про внески союзників у підтримку Києва та інформувати про будь-які призупинення передачі Україні розвідданих. За даними республіканських помічників, голосування у Палаті представників очікується найближчими днями.

"Цей закон містить у собі важливі положення, ухвалені Палатою представників, які гарантують, що наші збройні сили залишаться найсмертоноснішими у світі та зможуть зробити будь-якого супротивника. Він сприятиме реалізації порядку денного Трампа, поклавши край ідеології пробудження в Пентагоні, забезпечивши безпеку кордонів, пожвавивши оборонно-промислову базу та відродивши військову етику", — наголосив спікер Палати Майк Джонсон.

Нагадаємо, нещодавно США представили оновлену Стратегію національної безпеки. окремим блоком у документі виділено участь Вашингтона у війні в Україні.

А також у МЗС повідомили, що п'ять країн виділять Україні 1 млрд доларів за програмою PURL.