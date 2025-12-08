Відео
США виділять гроші на підтримку України — про яку суму йдеться

США виділять гроші на підтримку України — про яку суму йдеться

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 11:21
США виділять 800 млн доларів для України — що відомо
Конгрес США. Фото: Reuters

Конгрес США представив оборонний законопроєкт на 2026 рік. Він передбачає рекордні витрати на національну безпеку та продовження фінансової підтримки України.

Про це повідомляють ReutersFox News і AOL.

Читайте також:

США виділять Україні 800 млн доларів

Як стало відомо, новий законопроєкт передбачає 901 млрд доларів США. Це на 8 млрд доларів більше, ніж запитував президент Дональд Трамп у травні.

Крім того, за інформацією Fox News, одним із ключових пунктів законопроєкту є збереження допомоги Україні.  Документ продовжує фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки на рівні 400 млн доларів на рік на 2026 і 2027 роки.

Крім того, Конгрес зобов'яже Пентагон частіше звітувати про внески союзників у підтримку Києва та інформувати про будь-які призупинення передачі Україні розвідданих. За даними республіканських помічників, голосування у Палаті представників очікується найближчими днями.

"Цей закон містить у собі важливі положення, ухвалені Палатою представників, які гарантують, що наші збройні сили залишаться найсмертоноснішими у світі та зможуть зробити будь-якого супротивника. Він сприятиме реалізації порядку денного Трампа, поклавши край ідеології пробудження в Пентагоні, забезпечивши безпеку кордонів, пожвавивши оборонно-промислову базу та відродивши військову етику", — наголосив спікер Палати Майк Джонсон.

Нагадаємо, нещодавно США представили оновлену Стратегію національної безпеки. окремим блоком у документі виділено участь Вашингтона у війні в Україні.

А також у МЗС повідомили, що п'ять країн виділять Україні 1 млрд доларів за програмою PURL.

США Конгрес фінансова допомога війна в Україні підтримка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
