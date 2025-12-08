Відео
Головна Новини дня Нідерланди виділяють Україні ще 700 млн євро — на що спрямують

Нідерланди виділяють Україні ще 700 млн євро — на що спрямують

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 15:00
Нідерланди спрямовують для України ще 700 млн євро — на що підуть кошти
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл. Фото: Reuters

Уряд Нідерландів перед тим, як йти у відставку, схвалив важливе рішення стосовно України. На військову допомогу нашій державі спрямовують ще 700 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання NOS.

На що спрямують фінансову допомогу від Нідерландів

Як повідомляє видання, уряд Нідерландів схвалив виділення Україні додаткових 700 мільйонів євро наступного року. Таке рішення ухвалили, оскільки інші міністерства не зможуть витратити кошти до кінця цього року.

"Існувала загроза прогалини у фінансовій підтримці України з боку Нідерландів наступного року, оскільки гроші на 2026 рік вже розподілені цього року. Прем'єр-міністр Дік Схоф не хотів доповнювати цю суму, відклавши рішення до Весняного меморандуму наступного року", — зазначає видання.

Кабінет міністрів Нідерландів почав шукати додаткові кошти в бюджеті, аби виділити їх Україні. Така фінансова допомога буде спрямована на військову підтримку. 700 мільйонів євро обіцяють надати у прискореному темпі, аби Україна змогла продовжити поставки військової техніки на початку 2026 року.

Скільки грошей Нідерланди вже надали Україні

Видання додає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди надали нашій державі вже 13,5 мільярда євро військової допомоги. Крім того, виділили близько 3,5 мільярда євро іншої допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США виділить кошти на допомогу Україні. Вони закладені в бюджеті на 2026 рік.

Також ми розповідали про те, що Україна отримає 1 мільярд доларів від п'яти країн. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
