Україна використає досвід Швейцарії для повернення біженців додому

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Європейські держави не поспішають сприяти репатріації українців через їхній вагомий внесок у місцеві економіки, що змушує Київ починати серйозну боротьбу за повернення своїх громадян. Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що за кордоном наразі вимушено перебувають 8 мільйонів співвітчизників, і уряд уже домовляється з партнерами про фінансові інструменти для їхнього повернення.

Про це Андрій Сибіга заявив під час пленарного засідання Верховної Ради України у п'ятницю, 29 травня.

Сибіга заявив про серйозні проблеми з поверненням українців додому

Україна задекларувала намір активно працювати над поверненням мільйонів своїх громадян, які виїхали через війну, оскільки багато іноземних держав зацікавлені залишити кваліфікованих та адаптивних українців у себе для розвитку власних економік. Міністерство закордонних справ уже розпочало офіційні консультації з європейськими інституціями та керівництвом окремих країн щодо матеріального забезпечення цього процесу.

"За нашими даними, навіть не шість, а вісім мільйонів українців перебувають вимушено за кордоном. Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть в житті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета. Безумовно, що для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на батьківщині. Це теж факт, це теж правда", — сказав Андрій Сибіга.

Оскільки українці демонструють високий рівень кваліфікації та швидку інтеграцію в іноземні суспільства, Києву доведеться докласти значних зусиль для переконання громадян змінити місце проживання.

"Ми обговорюємо ці питання з нашими партнерами. Ми теж бачимо, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців. Враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, враховуючи рівень їхньої кваліфікації, адаптивність в цих країнах. Тому фактично нам ще потрібно буде боротися за своїх людей, аби вони повернулися", — сказав Андрій Сибіга.

Україна розглядає запровадження фінансових дотацій та програм підтримки мігрантів у кооперації з європейськими партнерами. Наразі дипломати орієнтуються на чинні міжнародні моделі, де біженцям виділяють грошову допомогу на облаштування побуту після повернення на батьківщину.

"У нас вже є прецеденти, зокрема в Швейцарії, яка має спеціальну програму стимулювання повернення. На певний період часу виділяються кошти від дороги до тимчасової оплати аренди при поверненні на батьківщину. Тобто цей процес розпочато. Ми спілкуємося як з європейськими інституціями, так і з конкретними столицями, як в тому числі матеріально-фінансово підтримати майбутнє або і теперішнє повернення українців додому", — повідомив очільник МЗС України.

Як уже писав раніше Новини.LIVE, 22 травня, голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко у коментарі виданню "Главком" заявила, що в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксували більше фактів в'їздів, аніж виїздів. Тобто українці почали масово повертатися додому.

Разом з тим, за оцінкою демографів в Україні різко скоротилося населення. За підрахунками на території нашої країни живе лише 22-25 млн осіб. Причиною такого різкого скорочення вважають високу смертність та сильна демографічна криза.

Через це український бізнес масово потерпає через виїзд українців. Зокрема 75% українських компаній скаржаться на гострий брак персоналу. Такі дані наводить Європейська бізнес-асоціація.