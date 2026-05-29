Украина использует опыт Швейцарии для возвращения беженцев домой

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Европейские государства не спешат способствовать репатриации украинцев из-за их весомого вклада в местные экономики, что заставляет Киев начинать серьезную борьбу за возвращение своих граждан. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что за рубежом сейчас вынужденно находятся 8 миллионов соотечественников, и правительство уже договаривается с партнерами о финансовых инструментах для их возвращения.

Об этом Андрей Сибига заявил во время пленарного заседания Верховной Рады Украины в пятницу, 29 мая.

Сибига заявил о серьезных проблемах с возвращением украинцев домой

Украина задекларировала намерение активно работать над возвращением миллионов своих граждан, которые выехали из-за войны, поскольку многие иностранные государства заинтересованы оставить квалифицированных и адаптивных украинцев у себя для развития собственных экономик. Министерство иностранных дел уже начало официальные консультации с европейскими институтами и руководством отдельных стран по материальному обеспечению этого процесса.

"По нашим данным, даже не шесть, а восемь миллионов украинцев находятся вынужденно за границей. Для нас это действительно становится уже вызовом безопасности. Мы прямо говорим, что будут в жизни необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой. Это главная стратегическая цель. Безусловно, что для этого должны быть созданы условия, прежде всего безопасности, на родине. Это тоже факт, это тоже правда", — сказал Андрей Сибига.

Поскольку украинцы демонстрируют высокий уровень квалификации и быструю интеграцию в иностранные общества, Киеву придется приложить значительные усилия для убеждения граждан сменить место жительства.

"Мы обсуждаем эти вопросы с нашими партнерами. Мы тоже видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев. Учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах. Поэтому фактически нам еще нужно будет бороться за своих людей, чтобы они вернулись", — сказал Андрей Сибига.

Украина рассматривает введение финансовых дотаций и программ поддержки мигрантов в кооперации с европейскими партнерами. Сейчас дипломаты ориентируются на действующие международные модели, где беженцам выделяют денежную помощь на обустройство быта после возвращения на родину.

"У нас уже есть прецеденты, в частности в Швейцарии, которая имеет специальную программу стимулирования возвращения. На определенный период времени выделяются средства от дороги до временной оплаты аренды при возвращении на родину. То есть этот процесс начат. Мы общаемся как с европейскими институтами, так и с конкретными столицами, как в том числе материально-финансово поддержать будущее или и настоящее возвращение украинцев домой", — сообщил глава МИД Украины.

Как уже писал ранее Новини.LIVE, 22 мая, председатель Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко в комментарии изданию "Главком" заявила, что в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения России зафиксировали больше фактов въездов, чем выездов. То есть украинцы начали массово возвращаться домой.

Вместе с тем, по оценке демографов в Украине резко сократилось население. По подсчетам на территории нашей страны живет лишь 22-25 млн человек. Причиной такого резкого сокращения считают высокую смертность и сильный демографический кризис.

Из-за этого украинский бизнес массово страдает из-за выезда украинцев. В частности 75% украинских компаний жалуются на острую нехватку персонала. Такие данные приводит Европейская бизнес-ассоциация.