Зеленський: українці потрібні своїй країні вже зараз і завжди

Володимир Зеленський на ток-шоу "Вдома краще".

Український лідер Володимир Зеленський взяв участь у ток-шоу "Вдома краще". Йдеться про майданчик для розмови держави з молоддю про майбутнє. Він поспілкувався з українськими студентами — тими, хто лишається в своїй країні, і тими, хто навчається за кордоном.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 26 травня.

Зеленський поспілкувався з молоддю

"Говорили про те, чому так важливо залишатися єдиними, підтримувати одне одного, не втрачати зв’язок із рідними та своєю країною. Також про можливості для молоді, відбудову України після війни, нові перспективи для розвитку нашої держави після вступу в Європейський Союз", — розповів український лідер.

За його словами, кожному важливо насамперед бути там, де він потрібен, а українці потрібні своїй країні зараз і завжди.

"Я дякую нашій молоді, усім, хто тут, в Україні, з тими, кому ми по-справжньому потрібні — нашими рідними, близькими, — зі своєю батьківщиною, яку зараз захищають сотні тисяч українців", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, під час робочого візиту до Рівного Зеленський поспілкувався зі студентами професійного коледжу, обговоривши перспективи розвитку профосвіти.

Раніше Зеленський відзначив українських науковців державними нагородами та присвоїв їм почесні звання. Він подякував за їхній внесок, інноваційні ідеї й практичне впровадження розробок.