Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: українці потрібні своїй країні вже зараз і завжди

Зеленський: українці потрібні своїй країні вже зараз і завжди

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 21:53
Зеленський: українці потрібні своїй країні вже зараз і завжди
Володимир Зеленський на ток-шоу "Вдома краще". Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський взяв участь у ток-шоу "Вдома краще". Йдеться про майданчик для розмови держави з молоддю про майбутнє. Він поспілкувався з українськими студентами — тими, хто лишається в своїй країні, і тими, хто навчається за кордоном.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 26 травня, передає Новини.LIVE.

Зеленський поспілкувався з молоддю

"Говорили про те, чому так важливо залишатися єдиними, підтримувати одне одного, не втрачати зв’язок із рідними та своєю країною. Також про можливості для молоді, відбудову України після війни, нові перспективи для розвитку нашої держави після вступу в Європейський Союз", — розповів український лідер.

За його словами, кожному важливо насамперед бути там, де він потрібен, а українці потрібні своїй країні зараз і завжди.

дякую нашій молоді, усім, хто тут, в Україні, з тими, кому ми по-справжньому потрібні — нашими рідними, близькими, — зі своєю батьківщиною, яку зараз захищають сотні тисяч українців", — додав Зеленський.

Читайте також:
null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, під час робочого візиту до Рівного Зеленський поспілкувався зі студентами професійного коледжу, обговоривши перспективи розвитку профосвіти.

Раніше Зеленський відзначив українських науковців державними нагородами та присвоїв їм почесні звання. Він подякував за їхній внесок, інноваційні ідеї й практичне впровадження розробок.

Володимир Зеленський українці Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації