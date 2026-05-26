Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: украинцы нужны своей стране уже сейчас и всегда

Зеленский: украинцы нужны своей стране уже сейчас и всегда

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 21:53
Зеленский: украинцы нужны своей стране уже сейчас и всегда
Владимир Зеленский в ток-шоу "Дома лучше". Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в ток-шоу "Дома лучше". Речь идет о площадке для разговора государства с молодежью о будущем. Он пообщался с украинскими студентами — теми, кто остается в своей стране, и теми, кто учится за рубежом.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 26 мая, передает Новини.LIVE.

Зеленский пообщался с молодежью

"Говорили о том, почему так важно оставаться едиными, поддерживать друг друга, не терять связь с родными и своей страной. Также о возможностях для молодежи, восстановлении Украины после войны, новых перспективах для развития нашего государства после вступления в Европейский Союз", — рассказал украинский лидер.

По его словам, каждому важно прежде всего быть там, где он нужен, а украинцы нужны своей стране сейчас и всегда.

благодарю нашу молодежь, всех, кто здесь, в Украине, с теми, кому мы по-настоящему нужны — нашими родными, близкими, — со своей родиной, которую сейчас защищают сотни тысяч украинцев", — добавил Зеленский.

Читайте также:
null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, во время рабочего визита в Ровно Зеленский пообщался со студентами профессионального колледжа, обсудив перспективы развития профобразования.

Ранее Зеленский отметил украинских ученых государственными наградами и присвоил им почетные звания. Он поблагодарил за их вклад, инновационные идеи и практическое внедрение разработок.

Владимир Зеленский украинцы Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации