Зеленский: украинцы нужны своей стране уже сейчас и всегда

Украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в ток-шоу "Дома лучше". Речь идет о площадке для разговора государства с молодежью о будущем. Он пообщался с украинскими студентами — теми, кто остается в своей стране, и теми, кто учится за рубежом.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 26 мая, передает Новини.LIVE.

Зеленский пообщался с молодежью

"Говорили о том, почему так важно оставаться едиными, поддерживать друг друга, не терять связь с родными и своей страной. Также о возможностях для молодежи, восстановлении Украины после войны, новых перспективах для развития нашего государства после вступления в Европейский Союз", — рассказал украинский лидер.

По его словам, каждому важно прежде всего быть там, где он нужен, а украинцы нужны своей стране сейчас и всегда.

"Я благодарю нашу молодежь, всех, кто здесь, в Украине, с теми, кому мы по-настоящему нужны — нашими родными, близкими, — со своей родиной, которую сейчас защищают сотни тысяч украинцев", — добавил Зеленский.

