Вперше від початку війни: українці масово повертаються додому з ЄС

Українці на вокзалі. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення зафіксувала позитивну міграційну динаміку — частина громадян, які виїхали до ЄС через війну, почала повертатися додому. За даними Державної міграційної служби, у 2026 році кількість в’їздів перевищила кількість виїздів. У відомстві зазначають, що це перший такий період із позитивним балансом перетину кордону від початку війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву голови Державної міграційної служби України Наталії Науменко у коментарі виданню "Главком".

Реклама

Українські біженці масово повертаються з ЄС

За словами представниці Державної міграційної служби України, протягом січня — квітня 2026 року в Україну в’їхало більше людей, ніж виїхало: 4,186 млн проти 4,169 млн. Таким чином позитивний баланс становив близько 17 тисяч осіб.

"У січні-квітні 2026 року тенденція змінилася: виїздів — 4,169 млн, в’їздів — 4,186 млн. Хай і не набагато — на 17 тисяч, але це перший період позитивної динаміки перетинів кордону від початку повномасштабної агресії", — зазначила Науменко.

Реклама

У Державній міграційній службі пояснюють, що на рішення українців повертатися вплинули кілька факторів, зокрема стабілізація енергосистеми в Україні, фінансові труднощі під час тривалого перебування за кордоном. А також зміни соціальної політики в країнах ЄС — скорочення програм підтримки та скасування частини пільг.

Читайте також:

Реклама

"Але будемо відверті: очікувати масового повернення в умовах активних бойових дій — нереалістично, відчутний перелам станеться не раніше повоєнного періоду", — зауважила Науменко.

Новини.LIVE інформували, що через повномасштабну війну Україну залишили близько 6 мільйонів людей. За даними демографа Олександра Гладуна, більшість серед них становлять жінки — близько 57%. Він також зазначає, що міграція українців почалася ще до війни через пошук кращих умов життя та стабільності за кордоном.

Реклама

Новини.LIVE інформували, що директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що країни ЄС поступово змінюють підхід до українських біженців після початку повномасштабної війни. За її словами, Європа зацікавлена у збереженні українців і розглядає можливості їх довгострокової інтеграції, зокрема через працевлаштування. Водночас випадки депортацій трапляються, але вони є поодинокими на тлі мільйонів українців, які перебувають у ЄС.