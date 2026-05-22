Україна
Главная Новости дня Впервые с начала войны: украинцы массово возвращаются домой из ЕС

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 09:33
Украинцы на вокзале. Фото: Укрзализныця/Facebook

Украина впервые с начала полномасштабного вторжения зафиксировала положительную миграционную динамику — часть граждан, выехавших в ЕС из-за войны, начала возвращаться домой. По данным Государственной миграционной службы, в 2026 году количество въездов превысило количество выездов. В ведомстве отмечают, что это первый такой период с положительным балансом пересечения границы с начала войны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя Государственной миграционной службы Украины Натальи Науменко в комментарии изданию "Главком".

Украинские беженцы массово возвращаются из ЕС

По словам представительницы Государственной миграционной службы Украины, в течение января — апреля 2026 года в Украину въехало больше людей, чем выехало: 4,186 млн против 4,169 млн. Таким образом положительный баланс составил около 17 тысяч человек.

"В январе-апреле 2026 года тенденция изменилась: выездов — 4,169 млн, въездов — 4,186 млн. Пусть и не намного — на 17 тысяч, но это первый период положительной динамики пересечений границы с начала полномасштабной агрессии", — отметила Науменко.

В Государственной миграционной службе объясняют, что на решение украинцев возвращаться повлияли несколько факторов, в частности стабилизация энергосистемы в Украине, финансовые трудности во время длительного пребывания за рубежом. А также изменения социальной политики в странах ЕС — сокращение программ поддержки и отмена части льгот.

"Но будем откровенны: ожидать массового возвращения в условиях активных боевых действий — нереалистично, ощутимый перелом произойдет не раньше послевоенного периода", — отметила Науменко.

Новини.LIVE информировали, что из-за полномасштабной войны Украину покинули около 6 миллионов человек. По данным демографа Александра Гладуна, большинство среди них составляют женщины — около 57%. Он также отмечает, что миграция украинцев началась еще до войны из-за поиска лучших условий жизни и стабильности за рубежом.

Новини.LIVE информировали, что директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что страны ЕС постепенно меняют подход к украинским беженцам после начала полномасштабной войны. По ее словам, Европа заинтересована в сохранении украинцев и рассматривает возможности их долгосрочной интеграции, в частности через трудоустройство. В то же время случаи депортаций случаются, но они единичны на фоне миллионов украинцев, находящихся в ЕС.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
