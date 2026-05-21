Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС усилил депортацию: количество мигрантов стремительно сокращается

ЕС усилил депортацию: количество мигрантов стремительно сокращается

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 08:24
ЕС усилил депортацию: количество мигрантов стремительно сокращается
Мигранты с чемоданами. Иллюстративное фото: magnific

В странах Евросоюза фиксируют заметное снижение количества новых мигрантов и искателей убежища. В то же время, государства ЕС значительно активизировали политику депортаций, которая достигла самых высоких показателей за последние годы. Больше принудительных возвратов и отказов во въезде наблюдается в ведущих странах блока.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование Euronews.

Евросоюз изменил подход к мигрантам и усилил депортацию

По данным исследования, миграционный поток в ЕС за последние годы существенно снизился . Число новых прибывших сократилось с 5,4 млн до 4,5 млн человек в 2024 году , что составляет падение примерно на четверть. Также снизилось количество предоставленных статусов защиты — в 2025 году их получили лишь 361 тысяча человек , что минимум за шесть лет.

На этом фоне растет количество решений о принудительном возвращении . В прошлом году страны ЕС приняли около полумиллиона приказов о репатриации , а фактически были осуществлены рекордные 155 тысяч депортаций . Чаще всего решения о высылке касались граждан Турции, Грузии, Сирии и Албании .

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что ЕС завершает масштабную реформу миграционной политики.

Читайте также:

"С помощью него мы усиливаем защиту наших внешних границ, внедряя самую современную в мире систему управления границами — систему въезда/въезда", — сказал он.

В ЕС также усиливают сотрудничество с третьими странами, чтобы снизить нелегальную миграцию и борьбу с контрабандой людей. Несмотря на это, значительная часть решений о депортации не выполняется из-за трудностей с идентификацией лиц или юридических ограничений.

В 2025 году также зафиксирован рост количества отказов в пересечении границы ЕС . В общей сложности въезд запретили около 133 тысячам человек , и чаще всего причиной становилось отсутствие подтвержденной цели поездки.

Больше отказов на границе зафиксировали в Польше — почти 30 тысяч случаев. Далее следует Франция с примерно 12 тысячами и другие страны Шенгенской зоны.

Новини.LIVE информировали, что недавно в Лондоне прошли массовые протесты против мигрантов, в которых приняли участие десятки тысяч человек . Участники марша потребовали усиления миграционной политики и более жесткого контроля границ. Акция прошла в центре города под усиленной охраной полиции и сопровождалась громкими политическими заявлениями.

Новини.LIVE также сообщали, что из-за демографических изменений в Украине усиливается дефицит рабочей силы в отдельных отраслях , в частности в строительстве, сфере услуг, такси и легкой промышленности. Финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что это связано с демографическим кризисом и оттоком работников за границу. В то же время, по его оценке, Украине нужны не миллионы мигрантов, а всего несколько или десятки тысяч для компенсации кадрового дефицита.

Европейский союз мигранты депортация
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации