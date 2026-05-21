ЕС усилил депортацию: количество мигрантов стремительно сокращается

В странах Евросоюза фиксируют заметное снижение количества новых мигрантов и искателей убежища. В то же время, государства ЕС значительно активизировали политику депортаций, которая достигла самых высоких показателей за последние годы. Больше принудительных возвратов и отказов во въезде наблюдается в ведущих странах блока.

Евросоюз изменил подход к мигрантам и усилил депортацию

По данным исследования, миграционный поток в ЕС за последние годы существенно снизился . Число новых прибывших сократилось с 5,4 млн до 4,5 млн человек в 2024 году , что составляет падение примерно на четверть. Также снизилось количество предоставленных статусов защиты — в 2025 году их получили лишь 361 тысяча человек , что минимум за шесть лет.

На этом фоне растет количество решений о принудительном возвращении . В прошлом году страны ЕС приняли около полумиллиона приказов о репатриации , а фактически были осуществлены рекордные 155 тысяч депортаций . Чаще всего решения о высылке касались граждан Турции, Грузии, Сирии и Албании .

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что ЕС завершает масштабную реформу миграционной политики.

"С помощью него мы усиливаем защиту наших внешних границ, внедряя самую современную в мире систему управления границами — систему въезда/въезда", — сказал он.

В ЕС также усиливают сотрудничество с третьими странами, чтобы снизить нелегальную миграцию и борьбу с контрабандой людей. Несмотря на это, значительная часть решений о депортации не выполняется из-за трудностей с идентификацией лиц или юридических ограничений.

В 2025 году также зафиксирован рост количества отказов в пересечении границы ЕС . В общей сложности въезд запретили около 133 тысячам человек , и чаще всего причиной становилось отсутствие подтвержденной цели поездки.

Больше отказов на границе зафиксировали в Польше — почти 30 тысяч случаев. Далее следует Франция с примерно 12 тысячами и другие страны Шенгенской зоны.

