Головна Новини дня ЄС посилив депортації: кількість мігрантів стрімко скорочується

Дата публікації: 21 травня 2026 08:24
Мігранти з валізами. Ілюстративне фото: magnific

У країнах Євросоюзу фіксують помітне зниження кількості нових мігрантів і шукачів притулку. Водночас держави ЄС значно активізували політику депортацій, яка досягла найвищих показників за останні роки. Найбільше примусових повернень і відмов у в’їзді спостерігається у провідних країнах блоку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дослідження Euronews.

Євросоюз змінив підхід до мігрантів та посилив депортації

За даними дослідження, міграційний потік до ЄС за останні роки суттєво зменшився. Кількість нових прибулих скоротилася з 5,4 млн до 4,5 млн осіб у 2024 році, що становить падіння приблизно на чверть. Також знизилася кількість наданих статусів захисту — у 2025 році їх отримали лише 361 тисяча осіб, що є мінімумом за шість років.

На цьому тлі зростає кількість рішень про примусове повернення. Минулого року країни ЄС ухвалили близько півмільйона наказів про репатріацію, а фактично було здійснено рекордні 155 тисяч депортацій. Найчастіше рішення про висилку стосувалися громадян Туреччини, Грузії, Сирії та Албанії.

Єврокомісар з внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив, що ЄС завершує масштабну реформу міграційної політики.

Читайте також:

"За допомогою нього ми посилюємо захист наших зовнішніх кордонів, впроваджуючи найсучаснішу у світі систему управління кордонами — систему в'їзду/в'їзду", — сказав він.

У ЄС також посилюють співпрацю з третіми країнами, щоб зменшити нелегальну міграцію та боротьбу з контрабандою людей. Попри це, значна частина рішень про депортацію не виконується через труднощі з ідентифікацією осіб або юридичні обмеження.

У 2025 році також зафіксовано зростання кількості відмов у перетині кордону ЄС. Загалом в’їзд заборонили близько 133 тисячам осіб, і найчастіше причиною ставала відсутність підтвердженої мети поїздки.

Найбільше відмов на кордоні зафіксували у Польщі — майже 30 тисяч випадків. Далі йдуть Франція з приблизно 12 тисячами та інші країни Шенгенської зони.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Лондоні відбулися масові протести проти мігрантів, у яких взяли участь десятки тисяч людей. Учасники маршу вимагали посилення міграційної політики та жорсткішого контролю кордонів. Акція пройшла в центрі міста під посиленою охороною поліції та супроводжувалася гучними політичними заявами.

Новини.LIVE також повідомляли, що через демографічні зміни в Україні посилюється дефіцит робочої сили в окремих галузях, зокрема в будівництві, сфері послуг, таксі та легкій промисловості. Фінансовий аналітик Олексій Кущ наголошує, що це пов’язано з демографічною кризою та відтоком працівників за кордон. Водночас, за його оцінкою, Україні потрібні не мільйони мігрантів, а лише кілька або десятки тисяч для компенсації кадрового дефіциту.

Європейський союз мігранти депортація
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
