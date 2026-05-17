Протести проти мігрантів у Лондоні. Фото: Reuters

У Лондоні відбулися масштабні протести проти мігрантів, які зібрали десятки тисяч учасників у центрі британської столиці. Демонстрації проходили під гаслами посилення міграційної політики та жорсткішого контролю кордонів. Акції супроводжувалися підвищеними заходами безпеки та присутністю тисяч поліцейських.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

У Лондоні британці протестують проти мігрантів. Фото: Reuters

Протести проти міграційної політики у Лондоні

У суботу, 16 травня, у центрі Лондона пройшов багатотисячний марш Unite the Kingdom, який пов’язують з антиімміграційними та ультраправими настроями.

За оцінками поліції, на нього вийшли близько 60 тисяч учасників, які вимагали жорсткішої міграційної політики та обмеження прибуття шукачів притулку до Великої Британії.

Організатором акції виступив активіст Стівен Якслі-Леннон, відомий як Томмі Робінсон, а серед учасників звучали заяви про "надмірну міграцію" та критика урядового курсу.

Читайте також:

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер різко засудив марш, заявивши, що його організатори "поширюють ненависть і розкол". Водночас уряд заборонив в’їзд 11 іноземним активістам, яких назвали ультраправими агітаторами.

Для забезпечення порядку влада залучила близько 4 тисяч поліцейських, оскільки в місті одночасно проходила й пропалестинська акція, учасники якої виступали проти війни в Газі та на підтримку палестинців. Щоб уникнути сутичок між двома маршами, правоохоронці посилили патрулювання в центрі столиці.

Після завершення акцій поліція повідомила про 43 затримання, з яких 20 пов’язані саме з маршем Unite the Kingdom. Загалом правоохоронці заявили, що обидві демонстрації пройшли переважно без серйозних інцидентів.

Новини.LIVE інформували, що в Україні зростає дефіцит робочої сили через демографічні зміни та відтік працівників за кордон, що вже відчутно в окремих секторах економіки. Водночас експерти зазначають, що потреба в іноземних працівниках не є критичною і значно менша, ніж інколи прогнозується. Йдеться радше про десятки тисяч мігрантів, а не мільйони.

Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив, що після завершення війни Україна може бути залучена до європейської міграційної системи. За його словами, це може означати потенційне розміщення в Україні частини нелегальних мігрантів із країн ЄС на тлі міграційної та демографічної кризи в Європі.