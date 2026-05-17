Протесты против мигрантов в Лондоне.

В Лондоне состоялись масштабные протесты против мигрантов, которые собрали десятки тысяч участников в центре британской столицы. Демонстрации проходили под лозунгами ужесточения миграционной политики и более жесткого контроля границ. Акции сопровождались повышенными мерами безопасности и присутствием тысяч полицейских.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

В субботу, 16 мая, в центре Лондона прошел многотысячный марш Unite the Kingdom, который связывают с антииммиграционными и ультраправыми настроениями.

По оценкам полиции, на него вышли около 60 тысяч участников, которые требовали более жесткой миграционной политики и ограничения прибытия искателей убежища в Великобританию.

Организатором акции выступил активист Стивен Яксли-Леннон, известный как Томми Робинсон, а среди участников звучали заявления о "чрезмерной миграции" и критика правительственного курса.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко осудил марш, заявив, что его организаторы "распространяют ненависть и раскол". В то же время правительство запретило въезд 11 иностранным активистам, которых назвали ультраправыми агитаторами.

Для обеспечения порядка власти привлекли около 4 тысяч полицейских, поскольку в городе одновременно проходила и пропалестинская акция, участники которой выступали против войны в Газе и в поддержку палестинцев. Чтобы избежать столкновений между двумя маршами, правоохранители усилили патрулирование в центре столицы.

После завершения акций полиция сообщила о 43 задержаниях, из которых 20 связаны именно с маршем Unite the Kingdom. В целом правоохранители заявили, что обе демонстрации прошли в основном без серьезных инцидентов.

Новини.LIVE информировали, что в Украине растет дефицит рабочей силы из-за демографических изменений и оттока работников за границу, что уже ощутимо в отдельных секторах экономики. В то же время эксперты отмечают, что потребность в иностранных работниках не является критической и значительно меньше, чем иногда прогнозируется. Речь идет скорее о десятках тысяч мигрантов, а не миллионах.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно финансовый аналитик Алексей Кущ предположил, что после завершения войны Украина может быть привлечена к европейской миграционной системе. По его словам, это может означать потенциальное размещение в Украине части нелегальных мигрантов из стран ЕС на фоне миграционного и демографического кризиса в Европе.