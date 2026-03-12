Скільки часу можуть перебувати в Україні іноземні волонтери

Засідання парламенту. Фото: пресслужба Ради

У четвер, 12 березня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13071 щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану. "За" проголосували 254 нардепи.

Документ вносить зміни до законодавства щодо перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні під час воєнного стану. Його мета — спростити процедури для іноземних громадян, які приїжджають до країни для надання гуманітарної допомоги або займаються волонтерською діяльністю.

Зокрема, скасовуєтся вимога щодо обов’язкового оформлення довгострокової візи для тих іноземців, які прибувають в Україну з гуманітарною місією або працюють у благодійних та волонтерських організаціях.

Тепер іноземні волонтери зможуть швидше отримувати посвідку на тимчасове проживання в Україні та легально перебувати на її території без додаткових бюрократичних процедур.

Водночас ухвалені зміни не поширюватимуться на громадян Російської Федерації.

