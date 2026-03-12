Відео
Головна Новини дня Україна тимчасово скасувала візи для деяких іноземців

Україна тимчасово скасувала візи для деяких іноземців

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 11:45
Скільки часу можуть перебувати в Україні іноземні волонтери
Засідання парламенту. Фото: пресслужба Ради

У четвер, 12 березня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13071 щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану. "За" проголосували 254 нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Чи потрібна іноземним волонтерам віза для перебування в Україні

Документ вносить зміни до законодавства щодо перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні під час воєнного стану. Його мета — спростити процедури для іноземних громадян, які приїжджають до країни для надання гуманітарної допомоги або займаються волонтерською діяльністю.

Зокрема, скасовуєтся вимога щодо обов’язкового оформлення довгострокової візи для тих іноземців, які прибувають в Україну з гуманітарною місією або працюють у благодійних та волонтерських організаціях.

Тепер іноземні волонтери зможуть швидше отримувати посвідку на тимчасове проживання в Україні та легально перебувати на її території без додаткових бюрократичних процедур.

Водночас ухвалені зміни не поширюватимуться на громадян Російської Федерації. 

Які ще ініціативи нещодавно зареєстрували в парламенті

9 березня на сайті парламенту з’явився законопроєет, який може дозволити військовим звільнятися зі служби, якщо у них є дитина з інвалідністю віком до 18 років. Станом на сьогодні, таке звільнення можливе лише у випадку, коли немає інших осіб, які можуть забезпечити догляд. 

Також нардепи пропонують зменшити ціни на пальне шляхом регулювання ПДВ.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
