Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Госпітальєри відреагували на звинувачення у привласненні грошей

Госпітальєри відреагували на звинувачення у привласненні грошей

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 16:57
Батальйон Госпітальєри відповів на звинувачення у фінансових махінаціях
"Госпітальєри". Фото: Новини.LIVE

Волонтерський медичний батальйон "Госпітальєри" відповів на звинувачення у фінансових махінаціях. Там наголосили, що готують розширений звіт. Напередодні закиди публікувала журналістка Ольга Худецька. 

Про це представники батальйону повідомили на пресконференції у вівторок, 10 березня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Що кажуть "Госпітальєри" про звинувачення у махінаціях 

Засновниця медичного батальйону "Госпітальєри" та нардепка Яна Зінкевич зазначила, що вони забезпечують свій підрозділ та допомагають іншим. За її словами, це важлива роль, але також варто розуміти нюанси існування батальйону.

"Треба розуміти, що взагалі завдання нашого дня і цієї зустрічі почалося з того, що почали виникати якісь звинувачення в тому, що ми щось не звітуємо, щось не показуємо, щось ніби привласнюємо. Я хочу наголосити, що, по-перше, поки немає якогось вироку чи немає офіційного звинувачення, про таке взагалі не можна стверджувати. Ті, хто це роблять, роблять велику помилку, тому що вони існують і працюють поза правовим полем", — зазначила вона.

Зінкевич каже, що якщо є зауваження, то можна звернутися до правоохоронних органів, які займаються певним видом моніторингу.

"Хочу зауважити, що, на жаль, ні я, ні директор нашого благодійного фонду, ні будь-який інший керівник будь-якої іншої нашої структури не отримував запити про надання будь-якої інформації. Ми ніколи не відмовляємо", — заявила засновниця медичного батальйону.

За її словами, люди можуть робити звернення або писати в приватні повідомлення у соцмережах. При цьому батальйон ніколи не відмовляє. 

Зінкевич зауважила, що вся звітність надається у можливих межах, оскільки деякі дані не можна висвітлювати через захист контрагентів. За її словами, батальйон також закупляє військову техніку, зокрема РЕБи.

"Зараз ми почали роботу, велику роботу над нашою звітністю. Ми так і її планували, в принципі, подавати. Наприклад, я як депутат вже, мабуть, місяця-два тому відзвітувала, скільки я зібрала за 2025 рік, саме як офіційна волонтерка, яка зареєстрована в податковій", — каже вона.

Комунікація із журналісткою

Зінкевич повідомила, яка в неї була комунікація із журналісткою Ольгою Худецькою, яка поширювала звинувачення у соцмережі X. Вона каже, що нада усі відповіді на запитання, але та її проігнорувала та продовжила робити дописи з критикою.

"Мені важливо було все пояснити. Я впевнена у своїй правоті і в тому, що ніхто з нашої команди не зробив нічого, за що нам було б соромно", — заявила Зінкевич.

Що передувало

Журналістка Ольга Худецька звернула увагу на нібито відсутність звітності "Госпітальєрів" щодо витрат. Зокрема, вона стверджувала, що з сайту зникали адреси криптогаманців, через які також збиралися гроші. 

null
Допис Худецької. Фото: скриншот

Крім того, Худецька наголосила, що за батальйоном нібито стоїть понад десяток юридичних осіб, серед яких є комерційні структури.

null
Допис Худецької. Фото: скриншот

Ще одна користувачка соцмереж писала, що один збір на амуніцію має дві "банки", одна з яких належить Зінкевич, а інша "Госпітальєрам". 

"Мета збору 1 000 000. Знято 4 000 000. Без жодного повідомлення, що знято, сплачено. Гроші з рахунку знімаються кілька разів на добу дрібними сумами, щойно набігає 10-15-20 тисяч", — зазначила вона.

null
Допис у соцмережі Х. Фото: скриншот

Погрози журналістці

Худецька у коментарі Інституту масової інформації заявила, що отримує погрози після того, як поширила інформацію про збори "Госпітальєрів". Водночас вона не планує звертатися до правоохоронних органів. 

"Не бачу в цьому сенсу. Я не знаю вдалих кейсів розслідування інтернет-погроз", — зазначила вона. 

Скандал зі збором коштів

У вересні 2024 року волонтерку Анну Скольбушевську "Адмірал Няв" звинуватили у привласненні коштів, які збирали для "Госпітальєрів". Гроші вона витрачала на особисті потреби.

Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливого шахрайства.

скандал гроші Україна армія волонтери Госпітальєри
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації