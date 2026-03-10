"Госпітальєри". Фото: Новини.LIVE

Волонтерський медичний батальйон "Госпітальєри" відповів на звинувачення у фінансових махінаціях. Там наголосили, що готують розширений звіт. Напередодні закиди публікувала журналістка Ольга Худецька.

Про це представники батальйону повідомили на пресконференції у вівторок, 10 березня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Що кажуть "Госпітальєри" про звинувачення у махінаціях

Засновниця медичного батальйону "Госпітальєри" та нардепка Яна Зінкевич зазначила, що вони забезпечують свій підрозділ та допомагають іншим. За її словами, це важлива роль, але також варто розуміти нюанси існування батальйону.

"Треба розуміти, що взагалі завдання нашого дня і цієї зустрічі почалося з того, що почали виникати якісь звинувачення в тому, що ми щось не звітуємо, щось не показуємо, щось ніби привласнюємо. Я хочу наголосити, що, по-перше, поки немає якогось вироку чи немає офіційного звинувачення, про таке взагалі не можна стверджувати. Ті, хто це роблять, роблять велику помилку, тому що вони існують і працюють поза правовим полем", — зазначила вона.

Зінкевич каже, що якщо є зауваження, то можна звернутися до правоохоронних органів, які займаються певним видом моніторингу.

"Хочу зауважити, що, на жаль, ні я, ні директор нашого благодійного фонду, ні будь-який інший керівник будь-якої іншої нашої структури не отримував запити про надання будь-якої інформації. Ми ніколи не відмовляємо", — заявила засновниця медичного батальйону.

За її словами, люди можуть робити звернення або писати в приватні повідомлення у соцмережах. При цьому батальйон ніколи не відмовляє.

Зінкевич зауважила, що вся звітність надається у можливих межах, оскільки деякі дані не можна висвітлювати через захист контрагентів. За її словами, батальйон також закупляє військову техніку, зокрема РЕБи.

"Зараз ми почали роботу, велику роботу над нашою звітністю. Ми так і її планували, в принципі, подавати. Наприклад, я як депутат вже, мабуть, місяця-два тому відзвітувала, скільки я зібрала за 2025 рік, саме як офіційна волонтерка, яка зареєстрована в податковій", — каже вона.

Комунікація із журналісткою

Зінкевич повідомила, яка в неї була комунікація із журналісткою Ольгою Худецькою, яка поширювала звинувачення у соцмережі X. Вона каже, що нада усі відповіді на запитання, але та її проігнорувала та продовжила робити дописи з критикою.

"Мені важливо було все пояснити. Я впевнена у своїй правоті і в тому, що ніхто з нашої команди не зробив нічого, за що нам було б соромно", — заявила Зінкевич.

Що передувало

Журналістка Ольга Худецька звернула увагу на нібито відсутність звітності "Госпітальєрів" щодо витрат. Зокрема, вона стверджувала, що з сайту зникали адреси криптогаманців, через які також збиралися гроші.

Допис Худецької. Фото: скриншот

Крім того, Худецька наголосила, що за батальйоном нібито стоїть понад десяток юридичних осіб, серед яких є комерційні структури.

Допис Худецької. Фото: скриншот

Ще одна користувачка соцмереж писала, що один збір на амуніцію має дві "банки", одна з яких належить Зінкевич, а інша "Госпітальєрам".

"Мета збору 1 000 000. Знято 4 000 000. Без жодного повідомлення, що знято, сплачено. Гроші з рахунку знімаються кілька разів на добу дрібними сумами, щойно набігає 10-15-20 тисяч", — зазначила вона.

Допис у соцмережі Х. Фото: скриншот

Погрози журналістці

Худецька у коментарі Інституту масової інформації заявила, що отримує погрози після того, як поширила інформацію про збори "Госпітальєрів". Водночас вона не планує звертатися до правоохоронних органів.

"Не бачу в цьому сенсу. Я не знаю вдалих кейсів розслідування інтернет-погроз", — зазначила вона.

Скандал зі збором коштів

У вересні 2024 року волонтерку Анну Скольбушевську "Адмірал Няв" звинуватили у привласненні коштів, які збирали для "Госпітальєрів". Гроші вона витрачала на особисті потреби.

Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливого шахрайства.