Госпитальеры готовят расширенный финансовый отчет после обвинений

Госпитальеры ответили на обвинения в финансовых махинациях
Волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры" отреагировал на обвинения в финансовых злоупотреблениях, отметив, что готовит подробный расширенный отчет. Ранее их распространила журналистка Ольга Худецкая.
Об этом представители батальона сообщили на пресс-конференции во вторник, 10 марта, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Что говорят "Госпитальеры" об обвинениях в махинациях
Основательница медицинского батальона "Госпитальеры" и нардеп Яна Зинкевич отметила, что они обеспечивают свое подразделение и помогают другим. По ее словам, это важная роль, но также следует понимать нюансы существования батальона.
"Надо понимать, что вообще задача нашего дня и этой встречи началось с того, что начали возникать какие-то обвинения в том, что мы что-то не отчитываемся, что-то не показываем, что-то будто присваиваем. Я хочу подчеркнуть, что, во-первых, пока нет какого-то приговора или нет официального обвинения, о таком вообще нельзя утверждать. Те, кто это делают, делают большую ошибку, потому что они существуют и работают вне правового поля", — отметила она.
Зинкевич говорит, что если есть замечания, то можно обратиться в правоохранительные органы, которые занимаются определенным видом мониторинга.
"Хочу заметить, что, к сожалению, ни я, ни директор нашего благотворительного фонда, ни любой другой руководитель любой другой нашей структуры не получал запросы о предоставлении какой-либо информации. Мы никогда не отказываем", — заявила основательница медицинского батальона.
По ее словам, люди могут делать обращения или писать в личные сообщения в соцсетях. При этом батальон никогда не отказывает.
Зинкевич отметила, что вся отчетность предоставляется в возможных пределах, поскольку некоторые данные нельзя освещать из-за защиты контрагентов. По ее словам, батальон также закупает военную технику, в частности РЭБы.
"Сейчас мы начали работу, большую работу над нашей отчетностью. Мы так и ее планировали, в принципе, подавать. Например, я как депутат уже, наверное, месяца два назад отчиталась, сколько я собрала за 2025 год, именно как официальный волонтер, которая зарегистрирована в налоговой", — говорит она.
Коммуникация с журналисткой
Зинкевич сообщила, какая у нее была коммуникация с журналисткой Ольгой Худецкой, которая распространяла обвинения в соцсети X. Она говорит, что предоставила все ответы на вопросы, но та ее проигнорировала и продолжила делать посты с критикой.
"Мне важно было все объяснить. Я уверена в своей правоте и в том, что никто из нашей команды не сделал ничего, за что нам было бы стыдно", — заявила Зинкевич.
Что предшествовало
Журналистка Ольга Худецкая обратила внимание на якобы отсутствие отчетности "Госпитальеров" по расходам. В частности, она утверждала, что с сайта исчезали адреса криптокошельков, через которые также собирались деньги.
Кроме того, Худецкая отметила, что за батальоном якобы стоит более десятка юридических лиц, среди которых есть коммерческие структуры.
Еще одна пользовательница соцсетей писала, что один сбор на амуницию имеет две "банки", одна из которых принадлежит Зинкевич, а другая "Госпитальерам".
"Цель сбора 1 000 000. Снято 4 000 000. Без всякого сообщения, что снято, оплачено. Деньги со счета снимаются несколько раз в сутки мелкими суммами, как только набегает 10-15-20 тысяч", — отметила она.
Угрозы журналистке
Худецкая в комментарии Институту массовой информации заявила, что получает угрозы после того, как распространила информацию о собрании "Госпитальеров". В то же время она не планирует обращаться в правоохранительные органы.
"Не вижу в этом смысла. Я не знаю удачных кейсов расследования интернет-угроз", — отметила она.
Скандал со сбором средств
В сентябре 2024 года волонтера Анну Скольбушевскую "Адмирал Няв" обвинили в присвоении средств, которые собирали для "Госпитальеров". Деньги она тратила на личные нужды.
Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство относительно возможного мошенничества.
