Госпитальеры готовят расширенный финансовый отчет после обвинений

"Госпитальеры". Фото: Новини.LIVE

Волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры" отреагировал на обвинения в финансовых злоупотреблениях, отметив, что готовит подробный расширенный отчет. Ранее их распространила журналистка Ольга Худецкая.

Об этом представители батальона сообщили на пресс-конференции во вторник, 10 марта, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Что говорят "Госпитальеры" об обвинениях в махинациях

Основательница медицинского батальона "Госпитальеры" и нардеп Яна Зинкевич отметила, что они обеспечивают свое подразделение и помогают другим. По ее словам, это важная роль, но также следует понимать нюансы существования батальона.

"Надо понимать, что вообще задача нашего дня и этой встречи началось с того, что начали возникать какие-то обвинения в том, что мы что-то не отчитываемся, что-то не показываем, что-то будто присваиваем. Я хочу подчеркнуть, что, во-первых, пока нет какого-то приговора или нет официального обвинения, о таком вообще нельзя утверждать. Те, кто это делают, делают большую ошибку, потому что они существуют и работают вне правового поля", — отметила она.

Зинкевич говорит, что если есть замечания, то можно обратиться в правоохранительные органы, которые занимаются определенным видом мониторинга.

"Хочу заметить, что, к сожалению, ни я, ни директор нашего благотворительного фонда, ни любой другой руководитель любой другой нашей структуры не получал запросы о предоставлении какой-либо информации. Мы никогда не отказываем", — заявила основательница медицинского батальона.

По ее словам, люди могут делать обращения или писать в личные сообщения в соцсетях. При этом батальон никогда не отказывает.

Зинкевич отметила, что вся отчетность предоставляется в возможных пределах, поскольку некоторые данные нельзя освещать из-за защиты контрагентов. По ее словам, батальон также закупает военную технику, в частности РЭБы.

"Сейчас мы начали работу, большую работу над нашей отчетностью. Мы так и ее планировали, в принципе, подавать. Например, я как депутат уже, наверное, месяца два назад отчиталась, сколько я собрала за 2025 год, именно как официальный волонтер, которая зарегистрирована в налоговой", — говорит она.

Коммуникация с журналисткой

Зинкевич сообщила, какая у нее была коммуникация с журналисткой Ольгой Худецкой, которая распространяла обвинения в соцсети X. Она говорит, что предоставила все ответы на вопросы, но та ее проигнорировала и продолжила делать посты с критикой.

"Мне важно было все объяснить. Я уверена в своей правоте и в том, что никто из нашей команды не сделал ничего, за что нам было бы стыдно", — заявила Зинкевич.

Что предшествовало

Журналистка Ольга Худецкая обратила внимание на якобы отсутствие отчетности "Госпитальеров" по расходам. В частности, она утверждала, что с сайта исчезали адреса криптокошельков, через которые также собирались деньги.

Пост Худецкой. Фото: скриншот

Кроме того, Худецкая отметила, что за батальоном якобы стоит более десятка юридических лиц, среди которых есть коммерческие структуры.

Пост Худецкой. Фото: скриншот

Еще одна пользовательница соцсетей писала, что один сбор на амуницию имеет две "банки", одна из которых принадлежит Зинкевич, а другая "Госпитальерам".

"Цель сбора 1 000 000. Снято 4 000 000. Без всякого сообщения, что снято, оплачено. Деньги со счета снимаются несколько раз в сутки мелкими суммами, как только набегает 10-15-20 тысяч", — отметила она.

Пост в соцсети Х. Фото: скриншот

Угрозы журналистке

Худецкая в комментарии Институту массовой информации заявила, что получает угрозы после того, как распространила информацию о собрании "Госпитальеров". В то же время она не планирует обращаться в правоохранительные органы.

"Не вижу в этом смысла. Я не знаю удачных кейсов расследования интернет-угроз", — отметила она.

Скандал со сбором средств

В сентябре 2024 года волонтера Анну Скольбушевскую "Адмирал Няв" обвинили в присвоении средств, которые собирали для "Госпитальеров". Деньги она тратила на личные нужды.

Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство относительно возможного мошенничества.