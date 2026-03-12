Рада изменила срок пребывания иностранных волонтеров в Украине
В четверг, 12 марта, парламент принял законопроект, который предусматривает отмену визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, занимающихся гуманитарной деятельностью или волонтерством в Украине. Соответствующее решение во время голосования поддержали 254 народных депутата. Документ касается периода действия военного положения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.
Нужна ли иностранным волонтерам виза для пребывания в Украине
Документ вносит изменения в законодательство относительно пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине во время военного положения. Его цель — упростить процедуры для иностранных граждан, которые приезжают в страну для оказания гуманитарной помощи или занимаются волонтерской деятельностью.
В частности, отменяется требование об обязательном оформлении долгосрочной визы для тех иностранцев, которые прибывают в Украину с гуманитарной миссией или работают в благотворительных и волонтерских организациях.
Теперь иностранные волонтеры смогут быстрее получать вид на жительство в Украине и легально находиться на ее территории без дополнительных бюрократических процедур.
В то же время принятые изменения не будут распространяться на граждан Российской Федерации.
Какие еще инициативы недавно зарегистрировали в парламенте
9 марта на сайте парламента появился законопроект, который может позволить военным увольняться со службы, если у них есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет. По состоянию на сегодня, такое увольнение возможно только в случае, когда нет других лиц, которые могут обеспечить уход.
Также нардепы предлагают уменьшить цены на топливо путем регулирования НДС.
