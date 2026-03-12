Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада изменила срок пребывания иностранных волонтеров в Украине

Рада изменила срок пребывания иностранных волонтеров в Украине

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 11:45
Нужна ли иностранным волонтерам виза для пребывания в Украине
Заседание парламента. Фото: пресс-служба Рады

В четверг, 12 марта, парламент принял законопроект, который предусматривает отмену визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, занимающихся гуманитарной деятельностью или волонтерством в Украине. Соответствующее решение во время голосования поддержали 254 народных депутата. Документ касается периода действия военного положения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Реклама
Читайте также:

Нужна ли иностранным волонтерам виза для пребывания в Украине

Документ вносит изменения в законодательство относительно пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине во время военного положения. Его цель — упростить процедуры для иностранных граждан, которые приезжают в страну для оказания гуманитарной помощи или занимаются волонтерской деятельностью.

В частности, отменяется требование об обязательном оформлении долгосрочной визы для тех иностранцев, которые прибывают в Украину с гуманитарной миссией или работают в благотворительных и волонтерских организациях.

Теперь иностранные волонтеры смогут быстрее получать вид на жительство в Украине и легально находиться на ее территории без дополнительных бюрократических процедур.

В то же время принятые изменения не будут распространяться на граждан Российской Федерации.

Какие еще инициативы недавно зарегистрировали в парламенте

9 марта на сайте парламента появился законопроект, который может позволить военным увольняться со службы, если у них есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет. По состоянию на сегодня, такое увольнение возможно только в случае, когда нет других лиц, которые могут обеспечить уход.

Также нардепы предлагают уменьшить цены на топливо путем регулирования НДС.

Верховная Рада военное положение волонтеры война в Украине волонтерство парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации