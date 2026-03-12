Нужна ли иностранным волонтерам виза для пребывания в Украине

Заседание парламента. Фото: пресс-служба Рады

В четверг, 12 марта, парламент принял законопроект, который предусматривает отмену визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, занимающихся гуманитарной деятельностью или волонтерством в Украине. Соответствующее решение во время голосования поддержали 254 народных депутата. Документ касается периода действия военного положения.

Документ вносит изменения в законодательство относительно пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине во время военного положения. Его цель — упростить процедуры для иностранных граждан, которые приезжают в страну для оказания гуманитарной помощи или занимаются волонтерской деятельностью.

В частности, отменяется требование об обязательном оформлении долгосрочной визы для тех иностранцев, которые прибывают в Украину с гуманитарной миссией или работают в благотворительных и волонтерских организациях.

Теперь иностранные волонтеры смогут быстрее получать вид на жительство в Украине и легально находиться на ее территории без дополнительных бюрократических процедур.

В то же время принятые изменения не будут распространяться на граждан Российской Федерации.

Какие еще инициативы недавно зарегистрировали в парламенте

9 марта на сайте парламента появился законопроект, который может позволить военным увольняться со службы, если у них есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет. По состоянию на сегодня, такое увольнение возможно только в случае, когда нет других лиц, которые могут обеспечить уход.

Также нардепы предлагают уменьшить цены на топливо путем регулирования НДС.