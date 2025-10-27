Де відбудеться конференція з відбудови України у 2027 році

Маргус Тсахкна. Фото: кадр із відео

Конференцію з відновлення України у 2027 році готова прийняти столиця Естонії Таллінн. Країни підписали для цього меморандум про взаєморозуміння.

Про це заявив голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна під час пресконференції з міністром іноземних справ України Андрієм Сибігою у Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 27 жовтня.

Україна та Естонія підписали меморандум про взаєморозуміння

"Щодо конференції з відбудови. Сьогодні ми підписали між нашими міністерствами меморандум про взаєморозуміння і ми висловили свою готовність прийняти в Таллінні у 2027 році Конференцію з вібудови України", — заявив Тсахкна.

Міністр додав, що країнам потрібно співпрацювати на глобальному рівні для того, щоб знайти шляхи відновлення України, об'єднати уряди, бізнес, донорів. А також забезпечити сталий розвиток Естонії.

