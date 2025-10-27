Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Естонія підписали меморандум — що він передбачає

Україна та Естонія підписали меморандум — що він передбачає

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:53
Оновлено: 12:53
Де відбудеться конференція з відбудови України у 2027 році
Маргус Тсахкна. Фото: кадр із відео

Конференцію з відновлення України у 2027 році готова прийняти столиця Естонії Таллінн. Країни підписали для цього меморандум про взаєморозуміння. 

Про це заявив голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна під час пресконференції з міністром іноземних справ України Андрієм Сибігою у Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 27 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Україна та Естонія підписали меморандум про взаєморозуміння

"Щодо конференції з відбудови. Сьогодні ми підписали між нашими міністерствами меморандум про взаєморозуміння і ми висловили свою готовність прийняти в Таллінні у 2027 році Конференцію з вібудови України", — заявив Тсахкна.

Міністр додав, що країнам потрібно співпрацювати на глобальному рівні для того, щоб знайти шляхи відновлення України, об'єднати уряди, бізнес, донорів. А також забезпечити сталий розвиток Естонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три країни готують план евакуації через загрозу з боку РФ.

Також Тсахкна розповів, чи його країна збиватиме ворожі дрони, які порушують повітряний простір.

Естонія МЗС Андрій Сибіга Україна відновлення
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації