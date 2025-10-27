Видео
Видео

Украина и Эстония подписали меморандум — что он предусматривает

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 12:53
обновлено: 12:53
Где состоится конференция по восстановлению Украины в 2027 году
Маргус Тсахкна. Фото: кадр из видео

Конференцию по восстановлению Украины в 2027 году готова принять столица Эстонии Таллинн. Страны подписали для этого меморандум о взаимопонимании.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 27 октября.

Читайте также:

Украина и Эстония подписали меморандум о взаимопонимании

"Относительно конференции по восстановлению. Сегодня мы подписали между нашими министерствами меморандум о взаимопонимании и мы выразили свою готовность принять в Таллинне в 2027 году Конференцию по восстановлению Украины", — заявил Тсахкна.

Министр добавил, что странам нужно сотрудничать на глобальном уровне для того, чтобы найти пути восстановления Украины, объединить правительства, бизнес, доноров. А также обеспечить устойчивое развитие Эстонии.

Напомним, ранее сообщалось, что три страны готовят план эвакуации из-за угрозы со стороны РФ.

Также Тсахкна рассказал, будет ли его страна сбивать вражеские дроны, которые нарушают воздушное пространство.

Эстония МИД Андрей Сибига Украина восстановление
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
