Где состоится конференция по восстановлению Украины в 2027 году

Маргус Тсахкна.

Конференцию по восстановлению Украины в 2027 году готова принять столица Эстонии Таллинн. Страны подписали для этого меморандум о взаимопонимании.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 27 октября.

"Относительно конференции по восстановлению. Сегодня мы подписали между нашими министерствами меморандум о взаимопонимании и мы выразили свою готовность принять в Таллинне в 2027 году Конференцию по восстановлению Украины", — заявил Тсахкна.

Министр добавил, что странам нужно сотрудничать на глобальном уровне для того, чтобы найти пути восстановления Украины, объединить правительства, бизнес, доноров. А также обеспечить устойчивое развитие Эстонии.

Напомним, ранее сообщалось, что три страны готовят план эвакуации из-за угрозы со стороны РФ.

Также Тсахкна рассказал, будет ли его страна сбивать вражеские дроны, которые нарушают воздушное пространство.