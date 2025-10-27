Видео
В МИД Эстонии сделали заявление по поводу сбивания дронов

В МИД Эстонии сделали заявление по поводу сбивания дронов

Дата публикации 27 октября 2025 12:10
обновлено: 12:10
Эстония готова перехватывать и сбивать вражеские цели в небе
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. Фото: кадр из видео

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что страна готова перехватывать и сбивать вражеские цели, которые будут нарушать ее воздушное пространство. Он подчеркнул, что протокол противодействия воздушным угрозам существует давно, и Эстония строго его придерживается, постоянно наращивая способности для эффективной реакции на вызовы.

Об этом Маргус Тсахкна заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Эстония готова сбивать воздушные цели в небе при нарушении границ

На вопрос о возможных мерах в случае появления вражеских самолетов или беспилотников у границ Тсахкна ответил, что соответствующие действия предусмотрены процедурами и будут применены. Он отметил усиление координации с партнерами в регионе и восстановлении и адаптации протоколов НАТО к новым угрозам, ведь, по его словам, Россия неоднократно тестировала оборонительные способности стран региона.

"Мы очень сильно усиливаем нашу способность, и она восстанавливает протоколы НАТО, потому что это был не первый случай, когда Россия тестирует наши способности", — сказал Тсахкна.

Напомним, Эстония присоединилась к инициативе PURL для поддержки Украины.

Также ранее в Великобритании заявили, что там предоставят полномочия военным сбивать вражеские воздушные цели в небе.

НАТО Эстония беспилотники дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
