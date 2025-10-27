Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
В МЗС Естонії зробили заяву з приводу збиття дронів — чого чекати

В МЗС Естонії зробили заяву з приводу збиття дронів — чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:10
Оновлено: 12:10
Естонія готова перехоплювати та збивати ворожі цілі в небі
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Фото: кадр з відео

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що країна готова перехоплювати та збивати ворожі цілі, які порушуватимуть її повітряний простір. Він підкреслив, що протокол протидії повітряним загрозам існує давно, і Естонія суворо його дотримується, постійно нарощуючи спроможності для ефективної реакції на виклики.

Про це Маргус Тсахкна заявив на спільній пресконференції із главою МЗС України Андрієм Сибігою, повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.



Естонія готова збивати повітряні цілі в небі при порушенні кордонів

На питання про можливі заходи у разі появи ворожих літаків або безпілотників біля кордонів Тсахкна відповів, що відповідні дії передбачені процедурами і будуть застосовані. Він наголосив на посиленні координації з партнерами в регіоні та відновленні і адаптації протоколів НАТО до нових загроз, адже, за його словами, Росія неодноразово тестувала оборонні спроможності країн регіону.

"Ми дуже сильно підсилюємо нашу спроможність, і вона відновлює протоколи НАТО, тому що це був не перший випадок, коли Росія тестує наші спроможності", — сказав Тсахкна.

Нагадаємо, Естонія доєдналася до ініціативи PURL для підтримки України. 

Також раніше у Великій Британії заявили, що там нададуть повноваження військовим збивати ворожі повітряні цілі в небі

НАТО Естонія безпілотники дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
