Країни ЄС приєдналися до програми PURL для підтримки України

Низка країн приєдналися до програми PURL із закупівлі американського озброєння для України. Йдеться про Нідерланди, Литву, Естонію, Фінляндію та Словенію.

Допомога від Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна виділить 90 мільйонів євро на виробництво розвідувальних та ударних дронів в Україні. Рішення ухвалили внаслідок російських атак на енергообʼєкти.

"Українці сказали мені минулими вихідними, що майбутня зима буде найважчою з усіх, і я думаю, що нам потрібно забезпечити безперервний потік підтримки Україні. І Нідерланди роблять більше, ніж будь-коли", — заявив Брекельманс, передає "Інтерфакс-Україна".

Приєднання Литви до PURL

Глава Міноборони Литви Довіле Шакалієне наголосила, що її країна виділить 30 мільйонів доларів на програму PURL.

"Говорячи про Україну, Литва сьогодні виділить 30 мільйонів доларів для PURL. За необхідності, ми можемо перерахувати ці гроші сьогодні, і дуже сподіваємося, що наступний пакет буде сформовано якомога швидше", — зазначила Шакалієне, передає "Суспільне".

За її словами, проти Росії необхідно запроваджувати масштабні вторинні санкції.

Допомога для України від Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що цього тижня його країна передасть Україні дрони на десятки мільйонів євро. Крім того, Таллінн доєднається до PURL

Певкур із сумом відзначив, що обсяг військової допомоги Україні дещо скоротився.

"Тому ми вирішили, що цього тижня ми також передамо багато безпілотників вартістю десятки мільйонів на додаток до того, що ми вже зробили", — заявив міністр, передає "Укрінформ".

Раніше погодили чотири пакети допомоги в межах цієї ініціативи, а наступний пакет надійде від країн Північної та Балтійської групи.

"Тож це гарна новина. Наш внесок становитиме 12 мільйонів доларів США", — додав Певкур.

Заява Фінляндії

Глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен розповів, що його країна цього тижня передасть Україні новий пакет допомоги та приєднається до PURL.

"Цього тижня ми надаємо новий пакет підтримки для України. Ми також вирішили приєднатися до ініціативи PURL, оскільки вважаємо критично важливим, щоб Україна отримала необхідну американську зброю", — заявив Хяккянен, передає "Укрінформ".

Словенія приєдналася до PURL

Премʼєр Словенії Роберт Голоб повідомив, що його країна також приєднала до ініціативи PURL.

"Я не можу розкрити суму, оскільки вона засекречена. Я не маю зараз повноважень розсекретити її, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тому це не додаткові витрати", — сказав Голоб, передає "Радіо Свобода".

Він додав, що пакет зосереджений на ППО для захисту енергообʼєктів та цивільної інфраструктури.

