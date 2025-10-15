Страны ЕС присоединились к программе PURL для поддержки Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: facebook.com/hanno.pevkur

Ряд стран присоединились к программе PURL по закупке американского вооружения для Украины. Речь идет о Нидерландах, Литве, Эстонии, Финляндии и Словении.

Новини.LIVE собрали информацию о присоединении стран к программе PURL.

Помощь от Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что его страна выделит 90 миллионов евро на производство разведывательных и ударных дронов в Украине. Решение приняли в результате российских атак на энергообъекты.

"Украинцы сказали мне в минувшие выходные, что предстоящая зима будет самой тяжелой из всех, и я думаю, что нам нужно обеспечить непрерывный поток поддержки Украине. И Нидерланды делают больше, чем когда-либо", — заявил Брекельманс, передает "Интерфакс-Украина".

Присоединение Литвы к PURL

Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалиене подчеркнула, что ее страна выделит 30 миллионов долларов на программу PURL.

"Говоря об Украине, Литва сегодня выделит 30 миллионов долларов для PURL. При необходимости, мы можем перечислить эти деньги сегодня, и очень надеемся, что следующий пакет будет сформирован как можно скорее", — отметила Шакалиене, передает "Суспільне".

По ее словам, против России необходимо вводить масштабные вторичные санкции.

Помощь для Украины от Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что на этой неделе его страна передаст Украине дроны на десятки миллионов евро. Кроме того, Таллинн присоединится к PURL

Певкур с грустью отметил, что объем военной помощи Украине несколько сократился.

"Поэтому мы решили, что на этой неделе мы также передадим много беспилотников стоимостью десятки миллионов в дополнение к тому, что мы уже сделали", — заявил министр, передает "Укринформ".

Ранее согласовали четыре пакета помощи в рамках этой инициативы, а следующий пакет поступит от стран Северной и Балтийской группы.

"Поэтому это хорошая новость. Наш вклад составит 12 миллионов долларов США", — добавил Певкур.

Заявление Финляндии

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал, что его страна на этой неделе передаст Украине новый пакет помощи и присоединится к PURL.

"На этой неделе мы предоставляем новый пакет поддержки для Украины. Мы также решили присоединиться к инициативе PURL, поскольку считаем критически важным, чтобы Украина получила необходимое американское оружие", — заявил Хяккянен, передает "Укринформ".

Словения присоединилась к PURL

Премьер Словении Роберт Голоб сообщил, что его страна также присоединилась к инициативе PURL.

"Я не могу раскрыть сумму, поскольку она засекречена. Я не имею сейчас полномочий рассекретить ее, но она предусмотрена бюджетом Министерства обороны на 2025 год, поэтому это не дополнительные расходы", — сказал Голоб, передает "Радио Свобода".

Он добавил, что пакет сосредоточен на ПВО для защиты энергообъектов и гражданской инфраструктуры.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте высказался о программе PURL, которую финансируют союзники по блоку.

Ранее глава МИД Андрей Сибига сообщал, что к программе PURL уже присоединились шесть стран.