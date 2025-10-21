Британія дозволить військовим збивати дрони та введе війська в Україну

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Paul Ellis/Pool via REUTERS

Велика Британія готується надати своїм військовим нові повноваження для знищення безпілотників. Йдеться про ті, які становлять пряму загрозу оборонним об’єктам країни.

Про це 20 жовтня заявив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі, повідомляє Bloomberg.

В Британії висловились про збиття дронів

Джон Гілі заявив, що Європа нині перебуває у зоні найбільшого ризику міждержавного конфлікту з часів Другої світової війни.

Міністр назвав нові виклики в повітряному просторі НАТО "новою ерою загроз", підкресливши, що агресивна політика ворога посилюється й поширюється на захід. За його словами, Велика Британія щодня протистоїть атакам, які можуть надходити як з глибин морського дна, так і з кіберпростору.

Як повідомляє The Independent із посиланням на урядові джерела, заплановане оновлення правил дозволить британським військовим відкривати вогонь по дронах без необхідності чекати на спеціальний дозвіл.

Наразі солдати можуть збивати безпілотники лише у виняткових випадках, хоча вже користуються технікою, здатною виявляти та перехоплювати ворожі сигнали. Нові правила на початковому етапі діятимуть лише на території військових баз. Проте, ймовірно, з часом уряд розширить такі права й на інші цивільні стратегічні об’єкти, наприклад, аеропорти.

Україна та Британія посилить оборонну співпрацю

Окрему увагу Гілі приділив співпраці з Україною. Він повідомив, що вже у найближчі тижні Велика Британія та Україна запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів.

Це стане частиною більш масштабної програми з розвитку автономних систем, у межах якої Лондон планує інвестувати понад 4 мільярди фунтів стерлінгів до 2029 року.

Коли Британія введе свої війська в Україну

Крім того, Джон Гілі заявив, що Велика Британія готова направити свої війська до України після укладення мирної угоди. Військові, за його словами, не братимуть участі у бойових діях і перебуватимуть далеко від лінії фронту. Їхнім завданням стане підготовка та навчання українських військових. На це Лондон планує виділити понад 134 мільйони доларів.

Нагадаємо, нещодавно Джон Гілі оголосив про нову програму постачань дронів для України.

Також Британія та Україна провели спільні військові навчання, де ЗСУ вперше були спостерігачами.