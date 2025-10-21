Британия позволит военным сбивать дроны и введет войска в Украину

Министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: Paul Ellis/Pool via REUTERS

Великобритания готовится предоставить своим военным новые полномочия для уничтожения беспилотников. Речь идет о тех, которые представляют прямую угрозу оборонным объектам страны.

Об этом 20 октября заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Гили, сообщает Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

В Британии высказались о сбивании дронов

Джон Гили заявил, что Европа сейчас находится в зоне наибольшего риска межгосударственного конфликта со времен Второй мировой войны.

Министр назвал новые вызовы в воздушном пространстве НАТО "новой эрой угроз", подчеркнув, что агрессивная политика врага усиливается и распространяется на запад. По его словам, Великобритания ежедневно противостоит атакам, которые могут поступать как из глубин морского дна, так и из киберпространства.

Как сообщает The Independent со ссылкой на правительственные источники, запланированное обновление правил позволит британским военным открывать огонь по дронам без необходимости ждать специального разрешения.

Сейчас солдаты могут сбивать беспилотники только в исключительных случаях, хотя уже пользуются техникой, способной обнаруживать и перехватывать вражеские сигналы. Новые правила на начальном этапе будут действовать только на территории военных баз. Однако, вероятно, со временем правительство расширит такие права и на другие гражданские стратегические объекты, например, аэропорты.

Украина и Великобритания усилит оборонное сотрудничество

Отдельное внимание Гили уделил сотрудничеству с Украиной. Он сообщил, что уже в ближайшие недели Великобритания и Украина запустят совместное производство дронов-перехватчиков.

Это станет частью более масштабной программы по развитию автономных систем, в рамках которой Лондон планирует инвестировать более 4 миллиардов фунтов стерлингов до 2029 года.

Когда Британия введет свои войска в Украину

Кроме того, Джон Гили заявил, что Великобритания готова направить свои войска в Украину после заключения мирного соглашения. Военные, по его словам, не будут участвовать в боевых действиях и будут находиться далеко от линии фронта. Их задачей станет подготовка и обучение украинских военных. На это Лондон планирует выделить более 134 миллионов долларов.

Напомним, недавно Джон Гили объявил о новой программе поставок дронов для Украины.

Также Великобритания и Украина провели совместные военные учения, где ВСУ впервые были наблюдателями.