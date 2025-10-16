Великобритания анонсировала ежемесячные поставки тысяч дронов Украине

Британский министр обороны Джон Гили. Фото: REUTERS/Yves Herman

Британский министр обороны Джон Гили сообщил о масштабном расширении поддержки Украины. По его словам, страны-участницы Контактной группы "Рамштайн" собрали обязательства по военной помощи для Киева на сумму более 50 млрд фунтов.

Об этом он сказал на саммите НАТО в среду, 16 октября.

Глава обороны Великобритании добавил, что оказание помощи должно соответствовать уровню эскалации со стороны противника и привел конкретные объемы уже осуществленных поставок. За последние шесть месяцев Великобритания, как отметил министр, передала Украине 85 000 дронов.

Гили также анонсировал совместную работу над созданием усовершенствованных беспилотников-перехватчиков: после завершения разработки планируется наладить их массовое производство и ежемесячно поставлять в Украину по тысяче единиц.

Министр подчеркнул, что такие шаги являются частью более широкого международного пакета поддержки, согласованного в рамках "Рамштайна".

Напомним, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о масштабных военных учениях, где ВСУ впервые работало в статусе наблюдателей.

Также министр обороны Украины Денис Шмыгаль назвал количество дронов, которое хочет производить Украина в 2026 году.